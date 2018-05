Die 750. Ausgabe des Musikexpress haben wir prall befüllt mit Besprechungen der 750 Lieblingsplatten von 75 Autorinnen und Autoren aus mehr als sieben Jahrzehnten Musikgeschichte. Was man auf mehr als 75 Seiten in der wunderschönen Konfetti-Printausgabe nachlesen kann, könnt Ihr nun auch hören.

Denn: Passend dazu haben wir in stundenlanger Kleinstarbeit eine Spotify-Playlist kuratiert, die Euch die 750 besten Tracks der 750 Lieblingsplatten des ME quasi auf dem silbernen Tablett serviert. Wir haben das mal überschlagen: Wenn Ihr alle Songs am Stück hört, seid Ihr damit rund zweieinhalb Tage beschäftigt. Alle Alben am Stück durchzuhören, würde übrigens mehr als drei Wochen Zeit in Anspruch nehmen.

Genug der Worte. Hier sind sie: 750 Songs, ein Ritt durch Zeit und Raum des Pop-, Rock-, Indie- und Elektro-Kosmos. Die Liste beginnt mit einem Song aus Sufjan Stevens‘ CARRIE & LOWELL (2015) und endet mit Phantom Planets THE GUEST aus dem Jahr 2002.

Hört hier unsere Jubiläumsplaylist auf Spotify:

Ausführliche Rezensionen zu den 750 Lieblingsplatten des Musikexpress und noch mehr Wissenswertes aus 49 Jahren Musikgeschichte gibt es in der aktuellen Jubiläumsausgabe.