ME präsentiert: MØ spielt 2022 ein Deutschlandkonzert

Die dänische Sängerin MØ geht Anfang 2022, so Corona es zulässt, auf Europa-Tour. Dabei will sie auch einen Stopp in Deutschland einlegen: Am 9. Februar soll sie im Kesselhaus in Berlin auftreten. Präsentiert vom Musikexpress.

Empfehlung der Redaktion MØ covert „Bullet With Butterfly Wings“ von The Smashing Pumpkins

MØ gibt ein Konzert in Deutschland 2022 – der Termin:

09.02. Berlin, Kesselhaus

Der Grund der Tour ist ein naheliegender: MØ bringt am 28. Januar 2022 ihr drittes Album MOTORDROME heraus. Mit „Brad Pitt“, „Goosebumps“, „Live to Survive“ und „Kindness“ wurden bereits vier Singles daraus veröffentlicht. Der Vorgänger FOREVER NEVERLAND erschien 2018, ihr Debüt NO MYTHOLOGIES TO FOLLOW 2014.