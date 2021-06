Megan Thee Stallion und DaBaby geraten auf Twitter aneinander 

Nachdem es so schien, dass US-Rapper DaBaby einen Post retweetet hat, der das Debakel zwischen Tory Lanez und Megan Thee Stallion auf die leichte Schulter nahm, meldete sich die „Hot Girl“-Rapperin auf Twitter zu Wort.

Angefangen hat der Diskurs zwischen den beiden Rappern durch das Musikvideo von „Skat“, an dem Tory Lanez und DaBaby zusammenarbeiteten. Nachdem DaBaby der Rapperin zugesicherte habe, dieses wegen der Kontroversen nicht zu promoten, folgte am Samstag (19. Juni) der Retweet eines Beitrags, der die Gelegenheit runterspielt haben soll. Zwar versuchte der Rapper aus Ohio daraufhin zu erklären, dass es nicht seine Schuld gewesen sei, da es ein Fehler von Twitter gewesen wäre, doch so führte dies zu einem Twitter-Streit mit Megan Thee Stallion.

Der gemeinte Beitrag erklärte, dass die Rapper DaBaby und Tory Lanez wohl nun „cool“ seien, da sie jemanden erschossen haben sollen und dafür nicht ins Gefängnis gehen müssten. Als die 26-jährige Rapperin dies bemerkte, reagierte sie mit einem Post der DaBaby adressierte und erklärte darin, dass der 29-Jährige Sachen herunterspielen würde, um Likes und Retweets zu generieren.

Zwar versuchte der Rapper aus Ohio daraufhin die Wogen zwischen ihm und der Rapperin zu glätten, verschlimmerte jedoch dadurch die Situation. Er erklärte in seiner Antwort auf Megan Thee Stallions Tweet, für sie keine „schlechte Energie“ zu empfinden und hoffe sie würde sich nicht täuschen lassen, sondern erkennen, dass er für und nicht gegen sie sei. Daraufhin reagierte Thee Stallion jedoch nur mit einer sarkastischen Antwort, die DaBaby an sein Versprechen ihr gegenüber erinnerte, das Musikvideo nicht zu bewerben.

Nachdem DaBaby seiner Wut Luft machte, mischte sich auch Thee Stallions Freund in den Streit ein und erklärte darin, dass Typen, die Frauen anschießen, „Pussys“ seien und man ein solches Verhalten nicht tolerieren dürfe.

YOU NIGGAS IS CORNY alotta you women is corny..ANY NIGGA THAT SHOOTS A WOMAN IS PUSSY ANY NIGGA THAT SIDES WITH IT ..CONDONES IT AFFILIATES THEY SELF WITH STANDS BESIDE THAT TYPE OF BEHAVIOR IS A BITCH ANY WOMAN THAT SUPPORTS IT FOR ANY REASON IS A FUCKIN SAD BITTER OR CONFUSED

— UNDER🎱ED (@pardi) June 20, 2021