Polo G landet mit seinem Album HALL OF FAME auf Platz eins der Billboard 200

Im Juni veröffentlichte Polo G sein Album HALL OF FAME und landete nun damit auf Platz eins der Billboard Charts 200. Damit feiert der US-Rapper seine erste Nummer-eins-Platzierung.

Zweites Chicago-Rap-Album auf Platz eins

Zuvor debütierte bereits am 14. Juni 2021 der Chicago-Rapper Lil Durk mit seinem Album THE VOICE OF THE HEROES auf Platz eins – an der LP, die 150.000 Einheiten verkaufte, war auch Lil Baby beteiligt. Nun tat es im Polo G gleich: Der soll laut Billboard in der ersten Woche nach Veröffentlichung seines Albums insgesamt 143.000 Einheiten verkauft haben und damit auch den Erfolg seiner vorigen zwei Alben A LEGEND und THE GOAT übertrumpft haben.

Doch statt seine Errungenschaft auf seinen Social Media Plattformen zu feiern, postete der US-Rapper pünktlich am international gefeierten Vatertag (20. Juni) eine Liebeserklärung an seinen Sohn und erklärte, dass dieser ihn ansporne, tagtäglich an sich zu arbeiten.

Danke, dass du der Grund bist, warum ich so hart arbeite, du bist der wichtigste Grund, weshalb ich versuche, jeden Tag ein besserer Mensch zu sein.

HALL OF FAME beinhaltet insgesamt 20 Songs, auf denen namhafte Features von Nicki Minaj, DaBaby, Lil Wayne und Young Thug vertreten sind. Auch die US-Rapperin Nicki Minaj meldete sich auf Twitter und gratulierte Polo G zu seinem ersten Nummer-eins-Album – dabei beschrieb sie Polo G als bodenständig und talentiert.