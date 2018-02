Mit „Notes to Strangers“ möchte ein Künstler die Welt ein bisschen besser machen

Foto: Instagram, @what.soph.sees/@hettyga83/@notestostrangers. All rights reserved.

Andy Leek hinterlässt Nachrichten in London, um Fremde aufzumuntern

Andy Leek aus London hatte mit Selbstzweifel und negativen Gedanken zu kämpfen. Und beschloss, mit kleinen Nachrichten fremde Menschen aufzumuntern. Inzwischen ist daraus sein Vollzeitjob geworden.

Nachdem sich Andy Leek vor drei Jahren langsam von psychischen Problemen erholt hatte, wollte er sich einen Wunsch erfüllen etwas Kreatives schaffen. Er arbeitete in einer Werbeagentur und nutzte die Zeit, die er in den öffentlichen Verkehrsmitteln auf dem Weg zur Arbeit verbrachte, für seine eigene Art von Kunst: Er begann kleine Notizen auf U-Bahn-Sitzen zu hinterlassen, positive Nachrichten an Fremde, deren Tag er ein bisschen verbessern wollte.

Amsterdam collaboration with @nati.cildes #notestostrangers A post shared by Andy Leek (@notestostrangers) on Jan 20, 2018 at 11:11pm PST

Auf den Notizen hinterließ er meist den Namen seines Instagram-Accounts und gewann stetig Follower dazu. Er ging dazu über kleine Poster mit positiven Aufschriften wie beispielsweise „Ignoriere die Stimme, die dir sagt, du könntest es nicht“, zu machen und sie in London aufzuhängen.

Collaboration with @clacly22 #notestostrangers A post shared by Andy Leek (@notestostrangers) on Jan 31, 2018 at 6:00am PST

Die Beliebtheit seiner Nachrichten und die Followerzahl bei Instagram sind inzwischen so groß, dass er als Künstler arbeiten und damit Geld verdienen kann. „Ich habe damit lange Zeit kein Geld gemacht und wollte es ehrlich gesagt auch nicht. Aber dann habe ich verstanden, dass ich wie ein Geschäftsmann denken muss, um gute Kunst machen zu können“, sagt er zu „Business Insider“.

Inzwischen macht Andy Leek nicht nur Poster, sondern auch Zeichnungen und verkauft sie über einen eigens eingerichteten Shop. Nicht alle Zitate stammen aus seiner Feder, manche kennt man aus Filmen, Songs und Büchern, aber Leek versucht nach eigenen Angaben immer seine eigene Note reinzubringen.

Collaboration with @what.soph.sees #notestostrangers A post shared by Andy Leek (@notestostrangers) on Jan 15, 2018 at 6:17am PST

Auf Instagram sucht er oft nach Bildern seiner Werke unter dem Hashtag #notestostrangers, die andere Leute entdeckt haben. Inzwischen sind seine Werke von Fremden in anderen europäischen Städten platziert worden und versuchen dort ein bisschen mehr gute Laune zu verbreiten. Mehr von und über den Künstler Andy Leek gibt es auf seiner Homepage zu sehen.