Wütende Fans: Morrissey sagt Konzert ab, weil ihm „zu kalt“ ist

Kaum meldet sich Morrissey mit neuer Musik zurück, spielt er auch schon wieder die Drama Queen: Sein Auftritt im kalifornischen Paso Robles kam nicht zu Stande, da „Mozzer“ zu kalt war.

Das Konzert sollte im örtlichen Vina Robles Amphitheatre stattfinden, bei Außentemperaturen um die 15 Grad. Wohl zu frisch für Morrissey, insbesondere da die Bühnenheizung nicht funktionsfähig war. So ließ der Ex-Smiths-Sänger die Gäste erst über eine Stunde im Freien warten, bevor die „Verschiebung“ der im Rahmen seiner US-Tour stattfindenden Show bekanntgegeben wurde.

In True #Morrissey fashion… Heaven knows I’m miserable now. A post shared by Glen Tufuga-Neel (@glenxtufuga) on Nov 5, 2017 at 8:35pm PST

Die ansonsten überaus strapazierfähigen Morrissey-Fans ließen bei Twitter ihrer Wut freien Lauf. So schrieb eine Konzertbesucherin, Morrissey solle in der Hölle schmoren und postete ein Video, in dem sie im sich leerenden Amphitheater den Mittelfinger zeigt.

@officialmoz Morrissey cancelled at the last minute. Fuck that drama queen. Never again. Rot in hell. pic.twitter.com/rXjcbWjBcl — Jen Blatz (@jnblatz) November 6, 2017

Ein anderer geprellter Ticketbesitzer legte auf der Website setlist.fm die passende Setlist des Abends an: „1. We Got Fucked By Morrissey“ Den Eintrag garnierte er bei Instagram mit dem Hashtag #weakvegan, also „schwacher Veganer“, und spielte damit auch auf Morrisseys Forderung auf, dass jedes von ihm bespielte Venue am Konzertabend nur vegane Speisen anbieten dürfe.

And I DID NOT like it. #thanksmorrissey #wastedmymoney #weakvegan A post shared by Joseph Forden (@jub_supreme) on Nov 6, 2017 at 1:26am PST

Bei seinem Auftritt bei der Arte-Concert-Reihe „Berlin Live“ vor wenigen Wochen, outete sich Morrissey nicht als Frostbeule. Vielmehr nutzte er den Abend um Songs seines neuen Albums LOW IN HIGH-SCHOOL zu spielen und Angela Merkel zu piesacken. Lest unsere Konzertkritik hier: