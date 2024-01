Deshalb hat Morrissey neun Konzerte absagen müssen

Der Sänger hält sich derzeit in Zürich auf – die nächsten geplanten Gigs wird er nicht wahrnehmen.

Der ehemalige The-Smiths-Sänger Morrissey muss aufgrund von gesundheitlichen Problemen alle verbleibenden Konzerte seiner aktuellen Tour absagen. Diese Nachricht verkündete er am 26. Januar auf seinem Instagram-Account. Insgesamt neun Auftritte fallen flach, zwei in Kalifornien, sieben in Südamerika.

Ärztliche Behandlung aufgrund körperlicher Erschöpfung

Der 64-Jährige hält sich aktuell in Zürich auf und wird voraussichtlich noch mindestens zwei Wochen länger dort bleiben, da er sich wegen physischer Erschöpfung in ärztliche Behandlung begeben musste. Morrissey hätte eigentlich am 26. und 27. Januar in Kalifornien auf der Bühne stehen sollen, zwischen dem 3. und 24. Februar waren Shows in Südamerika angesetzt. Auch wenn ein Großteil dieser Gigs nach dem Zeitraum von zwei Wochen liegt, sind alle Konzerte auf seiner Website als abgesagt markiert.

Anlass für die Tournee war das 20. Jubiläum seiner Platte YOU ARE THE QUARRY, aus der einige seiner größten Hits wie „First of the Gang to Die“, „Let Me Kiss You“ und „Irish Blood, English Heart“ zu finden sind. Ob er die Auftritte in Zukunft nachholen wird, ist bisher nicht bekannt.

YOU ARE THE QUARRY im Stream: