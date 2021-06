Musikexpress präsentiert: Porridge Radio auf Tour 2022 – die Termine

Porridge Radio kündigen sechs Konzerte in Deutschland für kommendes Jahr an.

Porridge Radio, die vierköpfige Band um Singer-Songwriterin Dana Margolin, geht im kommenden März auf Deutschland-Tour. Mit EVERY BAD erschien im vorigen Jahr ihr aktuelles Album. Musikexpress-Autor Frank Sawatzki beschreibt die Einflüsse der Gruppe folgend:

„Die Band von Dana Margolin übersetzt Verunsicherung in Ekstase, nimmt Indie-Rock-Avantgardening, Grunge und Dream Pop dabei mit.“

Die Band formte sich um Margolin, die mit ihrem Umzug von London nach Brighton begann, eigene Songs zu schreiben und aufzunehmen. Die trug sie zunächst bei Open Mics vor: Laut Legende in einem Raum voller alter Männer, die sie stumm anschauten, während sie in ihr Gesicht schrie. Margolin entschied sich daraufhin eine Band zu gründen. Für ihre Texte für Porridge Radio lässt sie sich inspirieren von Freundschaften, Beziehungen und ihrer Umgebung — besonders dem Meer. Wie sich das in EVERY BAD widerspiegelt, beschreibt das ausführlicher Sawatzki so:

„(Die Band) übersetzt emotionale Verun­sicherung in lange, ekstatische Wortreihen und eine große Lust an Übersteuerung, sie testet verschiedene Formen des musikalischen Ausdrucks. Vom Indie-Rock-Avantgardening im Stile Courtney Barnetts kriegt sie die Kurve zu Scream-Passagen in Metal-Manier, von Grunge-Anleihen zu Dream-Pop-Bekenntnissen. Und manchmal klingt das, als hätte Brett Anderson von Suede sich sehr in seine Melodie verliebt.

Musikexpress hat Porridge Radios Platte EVERY BAD nicht nur auf Platz 12 der besten Alben 2020 gewählt. Der Song „Born Confused“ der Band thront auf der Spitze unserer zehn liebsten Songs des vorigen Jahres.

Porridge Radio auf Tour 2022 — Musikexpress präsentiert:

04.03.2022 Bremen, Tower

17.03.2022 Köln, Bumann & Sohn

18.03.2022 Berlin, Lido

25.03.2022 München, Feierwerk

26.03.2022 Schorndorf, Manufaktur

28.03.2022 Hamburg, Hafenklang

Seht hier Porridge Radios aktuelles Video „Sweet“: