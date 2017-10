Nach Anzeige wegen Gruppenvergewaltigung: Metalband Decapitated deutet auf Facebook ihre Unschuld an

Die polnische Deathmetalband Decapitated hat via Facebook ein Statement zu ihrer aktuellen Lage abgegeben. Darin bestätigen ihre Mitglieder die Auslieferung vom Los Angeles County Gefängnis nach Spokane, Washington und dass sie nun „formell“ wegen Vergewaltigung und Entführung angezeigt seien. Gleichzeitig legen sie nahe, dass sie unschuldig seien – „this is not a conviction or any indication of guilt or innocence“, schreiben sie. Sie sind sich sicher: Wenn alle Seiten gehört und alle Fakten und Beweise vorgetragen seien, werden sie wieder in ihre polnische Heimat reisen dürfen.

Lest hier das vollständige Statement von Decapitated:

An update – following extradition from California to Washington, the band has now been charged. We’d like to emphasise;… Posted by Decapitated on Freitag, 13. Oktober 2017

Was war passiert? Die Mitglieder von Decapitated sollen gemeinsam eine Frau in ihrem Tourbus vergewaltigt haben. Laut Aussage des mutmaßlichen Opfers soll sich die Tat am 1. September 2017 in Spokane im US-Bundesstaat Washington ereignet haben. Alle Bandmitglieder wurden in Kalifornien verhaftet und müssen sich vor Gericht verantworten. Die Kollegen vom „Metal Hammer“ hatten eine detaillierte Chronologie der Ereignisse erstellt.