Nach Vorwürfen: Feine Sahne Fischfilets Sänger Monchi zurück auf Lesetour

Nach einer Auszeit hat Jan „Monchi“ Gorkow von Feine Sahne Fischfilet am Mittwoch (16. November) angekündigt, seine Lesetour fortsetzen zu wollen. Im Mai hatte der Musiker und Autor wegen Missbrauchs-Vorwürfen gegen seine Person die zu jenem Zeitpunkt noch ausstehenden Termine abgesagt – um „Druck aus der Situation zu nehmen“, so der 35-Jährige damals. In einer Mitteilung von Seiten der Band hieß es: „Es gibt keine Fälle der sexualisierten Gewalt, die von uns ausging oder deren wir uns bewusst sind“.

Diffuse Vorwürfe

Die anonyme Gruppe „Keiner muss Täter sein“ hatte Gorkow nebulöse Anschuldigungen gemacht. Der Mecklenburger habe sich des Machtmissbrauchs sowie der Ausübung sexualisierter Gewalt schuldig gemacht, hieß es damals. Wirklich konkreter wurde es bis heute nicht: Weder bekannten sich mutmaßliche Opfer, noch wurden die Vorwürfe zu irgendeinem Zeitpunkt ausformuliert. Stattdessen verlieh die Gruppe Gorkow despektierliche Attribute wie „schonungslos“, „gewalttätig“, „hart“, „narzisstisch“ und „maßlos“ – ohne auch hier die Kritik mit Fakten zu untermauern. Es hieß, dass die Betroffenen unter anderem wegen der Vermeidung eine Retraumatisierung weder anonym noch öffentlich unter Klarnamen über die mutmaßlichen Vorfälle sprechen wollen.

Niemals satt

Nun wird Gorkow seine Lesereise wieder aufnehmen. In seinem Buch „Niemals satt. Über den Hunger aufs Leben und 182 Kilo auf der Waage“ beschreibt er seinen Kampf gegen die Fettleibigkeit. Nach eigener Aussage ringt er aktuell wieder mit seinem Gewicht. „Daher werd ich vielleicht in der Lesung ein, zwei Kapitel mehr über meinen Kampf mit dem JoJo-Effekt vorlesen. Apropos: Ich hab diesmal auch ein, zwei Geschichten dabei, die nicht im Buch aufgetaucht sind“, so Gorkow. Insgesamt sieben Termine stehen auf dem Plan. Die im Frühjahr erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Alle Termine der Lesetour „Niemals satt“

05.12.2022 Berlin Festsaal Kreuzberg

18.01.2023 Rostock-Warnemünde Dock Inn (neuer Termin)

24.01.2023 Münster Skaters Palace

25.01.2023 Köln Gloria

26.01.2023 Leipzig Kupfersaal

27.01.2023 Hamburg Laeiszhalle – Kleine Halle

28.01.2023 Hamburg Laeiszhalle – Kleine Halle