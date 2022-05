Feine Sahne Fischfilet werden mit Vorwürfen noch unbekannten Ausmaßes konfrontiert

Was ist denn da los? Die Punkrock-Band Feine Sahne Fischfilet hat ein mysteriöses Instagram-Statement veröffentlicht, in dem sie von einer Internetseite spricht, die demnächst wohl Vorwürfe gegen die Band veröffentlichen wird. Die Band schreibt in dem Statement weiter: „Wir wissen nicht worum es geht, aber wir werden diese Vorwürfe ernst nehmen und uns damit auseinandersetzen. Wir haben auch in der Vergangenheit nie versucht irgendwelche Vorwürfe zu deckeln.“

Das Statement legt nahe, dass es sich um Vorwürfe sexueller Übergriffigkeit handeln könnte. So heißt es unter anderem: „Uns ist bewusst, dass eine Band, die nur aus Typen besteht zu Problematiken führen kann. Genau aus diesem Bewusstsein heraus, haben wir verstanden, dass wir zuerst bei uns anfangen wollen und befinden uns hier mitten im Prozess.“

Feine Sahne Fischfilet hat als Reaktion auf die bevorstehenden Vorwürfe eine E-Mail-Adresse eingerichtet, an die sich Menschen, die das Bedürfnis dazu haben weitere Vorwürfe gegen die Band aufzuarbeiten, wenden können. Die Band selbst soll keinen Zugriff auf den Account haben, stattdessen wird er von misc, einer „Agentur für kulturellen Wandel“ betreut. Mit dieser Agentur arbeitete bereits das Label Audiolith im Zuge von #MeToo-Vorwürfen im Jahr 2021 zusammen. Zudem weisen Feine Sahne Fischfilet auch auf externe Beratungsstellen hin.

Die Instagram-Seite, auf der die Vorwürfe veröffentlicht werden sollen, heißt „Keiner muss Täter sein“. Dieser Account organisierte bisher wohl feministische Treffen, soll sich nun umbenannt haben. Fast alle älteren Postings wurden gelöscht. Am 3. Mai erklärten die Betreiber*innen, dass sie ihren Account eigentlich komplett löschen wollten. Dann seien sie aber von einer „Gruppe“ angesprochen worden, die „ein unglaublich starkes Ziel verfolgen will und dafür schnell Reichweite braucht“. Weiter hieß es: „Es wird um jemanden gehen, den ihr wirklich alle kennt, viele die Gerüchte schon gehört und viele sich nicht getraut haben gegen ihn und seinen Einfluss vorzugehen.“

Feine Sahne Fischfilet hatte jüngst verkündet, dass sich zwei alte Bandmitglieder verabschiedet haben und dafür nun ein neuer Gitarrist und Sänger namens Hauke mit dabei ist. Außerdem arbeitet die Band momentan an neuer Musik. Das aktuelle Album von Feine Sahne Fischfilet STURM & DRECK erschien vor fast vier Jahren. Darauf folgten viele Liveshows.

Sänger Jan „Monchi“ Gorkow veröffentlichte kürzlich sein Buch „Niemals satt – Über den Hunger aufs Leben und 182 Kilo auf der Waage“, in dem er nicht nur von seinem Übergewicht, sondern auch über den anstrengenden Touralltag erzählt.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.