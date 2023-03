NDW-Band Ideal: Schlagzeuger Hansi Behrendt ist tot

Foto: YouTube. All rights reserved.

Der Ideal-Schlagzeuger Hansi (eigentlich: Hans-Joachim) Behrendt ist tot. Er verstarb bereits am Montag im Alter von 68 Jahren in Berlin, wie seine Witwe öffentlich machte. Eine Todesursache wurde zunächst nicht bekannt. Mit seiner Band Ideal gehörte er zur Speerspitze der Neuen Deutschen Welle, die in den 80er Jahren stilprägend war. Die Band rund um Gründerin Annette Humpe lieferte zahlreiche Hits dieser Zeit, darunter „Blaue Augen“ und „Berlin“.

Allerdings hatten Ideal nur eine sehr kurze Halbwertszeit auf dem Pop-Parkett. Nach Gründung im Jahr 1980 war bereits 1983 wieder Schluss. Vor Ideal spielte Behrendt auch gemeinsam mit Volker Kriegels im Mild Maniac Orchestra. Während seines Einsatzes für die Neonbabies machte er Bekanntschaft mit Humpe.

Nach Ideal spielte Berendt vor allem im Hintergrund, nahm viele Projekte an. Später entschloss er sich, dem Musikbusiness den Rücken zu kehren und Bauunternehmer zu werden.

Hansi Behrendt hatte einen „irrsinnigen Groove“

Annette Humpe reagierte als eine der ersten auf die Todesmeldung. Dem Radiosender „Radioeins“ bezeugte sie, „was für ein hervorragender Schlagzeuger Hansi Behrendt war“ und betonte, dass er damals sein Schlagzeug mit einem „irrsinnigen Groove“ verwendet hätte wie kein anderer Musiker dieser Zeit.