Amazon Prime Video: Das sind die besten Komödien beim Streaming-Dienst

Amazon Prime Video bietet eine breite Auswahl an Lizenzfilmen und Eigenproduktionen, doch wenn man nach Filme aus einem gewissen Genre sucht, verliert man dabei schnell mal den Überblick. Wir haben daher für Euch eine Auswahl mit Komödien zusammengestellt, die allesamt im Abo-Angebot von Amazon Prime Video enthalten sind. Bei der Auswahl haben wir uns unter anderem auch an Bewertungen der Internetseite IMDb orientiert.

Hier findet Ihr die besten Komödien, die aktuell in Eurem Amazon-Prime-Video-Abo enthalten sind:

Das brandneue Testament (2015)

„Gott existiert. Er lebt in Brüssel“: Im Zentrum der Komödie stehen der im Brüssel der Jetztzeit lebende Gott (Benoît Poelvoorde) und seine Familie, bestehend aus seiner Frau (Yolande Moreau) und Tochter Éa (Pili Groyne). Gott ist ein schlechtgelaunter Autor, der sein Umfeld tyrannisiert und alle Menschen auf der Welt mit Hilfe eines Computerprogramms kontrolliert. Als ihn seine Tochter für sein Handeln bestrafen will, schickt sie jedem Menschen das eigene Sterbedatum – und lässt Gottes Werkzeug, den Computer, abstürzen. Mit „Das brandneue Testament“ ist dem belgischen Regisseur Jaco von Dormael ein surrealer und skurriler Film gelungen, der einerseits düstere und fantastische, vor allem aber auch komödiantische Elemente aufweist.

Trailer:

Das brandneue Testament jetzt bei Amazon.de bestellen

Die Braut des Prinzen (1987)

Unsere Titelheldin, die Prinzenbraut Buttercup (Robin Wright), wird gegen ihren Willen mit dem Prinzen Humperdinck (Chris Sarandon) verheiratet – und das, obwohl sie eigentlich Westley (Cary Elwes) liebt. Dieser wurde jedoch von einer Gruppe Piraten gefangen genommen und gilt seither als tot. Eines Tages wird die Prinzenbraut selbst von einer Gruppe Räubern entführt. Rob Reiners Abenteuerkomödie ist spannend und märchenhaft, vor allem aber urkomisch. Der Film punktet durch eine durchweg unterhaltsame Story, zeitlose Charaktere und eine tolle Erzählweise. Ein Film, der zurecht als Klassiker angesehen wird.

Trailer:

Die Braut des Prinzen jetzt bei Amazon.de bestellen

Der Fantastische Mr. Fox (2009)

Ein Stop-Motion-Animationsfilm von Regisseur Wes Anderson, dem Mann für die kleinen feinen Details: Der Film dreht sich um den Fuchs Mr. Fox (George Clooney), einen Kolumnenschreiber, der mit seiner Frau Felicity (Meryl Streep) und seinem Sohn Ash (Jason Schwartzman) in einer Baumhütte lebt – in unmittelbarer Nähe zu drei Fabriken der fiesesten Bauern in der ganzen Region. Der wagemutige Mr. Fox bestiehlt die drei Bauern und hat oft Hilfe von Komplizen. Doch er muss aufpassen, dass er dadurch nicht seine Familie gefährdet. Anderson ist mit seiner liebevollen Adaption einer Erzählung von Roald Dahl ein handwerklich erstaunlicher Film gelungen, der zum Lachen anregt, gleichsam auch oft rührend ist. Mit „Isle Of Dogs“ legte Wes Anderson 2018 einen weiteren Stop-Motion-Animationsfilm vor.

Trailer:

Der Fantastische Mr. Fox jetzt bei Amazon.de bestellen

Ghost World (2001)

Nach dem Abschluss an der High School wollen die beiden Freundinnen Enid (Thora Birch) und Rebecca (Scarlett Johansson) in eine gemeinsame Wohnung ziehen. Vor allem Enid hat aber keinen Plan, keinen Job und muss zudem auch noch einen Kunstkurs in den Ferien besuchen um eine schlechte Note im Abschlusszeugnis auszubügeln. Aus einer Laune heraus antwortet Enid auf eine Kontaktanzeige in einer Zeitung, inseriert von Seymour (Steve Buscemi), einem einsamen Plattensammler. Enids Leben nimmt daraufhin einige Wendungen. Terry Zwigoffs einfühlsame, launische und schrullige Comicadaption ist nicht bloß eine Coming-of-Age-Geschichte über zwei Freundinnen, sondern ein tragikomisches Generationenporträt.

Trailer:

Ghost World bei Amazon.de bestellen

Heathers (1988)

Eine US-High School in den 80ern: Veronica (Winona Ryder) ist Teil der einer beliebten Viererclique, der neben ihr noch drei Frauen namens Heather angehören. Von diesen titelgebenden Heathers fühlt sich Veronica allmählich angewidert, schikanieren sie doch vor allem Schüler, die Veronica eigentlich nett findet. Eines Tages taucht ein neuer und vor allem rebellischer Schüler namens JD (Christian Slater) auf, mit dem sich Veronica prompt anfreundet und einen Plan entwirft, wie man sich den drei Heathers entledigen könnte. Dieser Film ist sprichwörtlich ein Mords-Spaß: „Heathers“ ist eine bitterböse schwarze Komödie, angesiedelt im für die 80er so typischen Highschool-Milieu. Er reichert das Setting mit Elementen aus Thriller und Satire an.

Trailer:

Heathers jetzt bei Amazon.de bestellen

Lady Bird (2017)

Sacramento, Anfang der 00er-Jahre: Christine McPherson (Saoirse Ronan) geht in die Abschlussklasse einer katholischen High School. Sie will unbedingt von Zuhause ausziehen und am liebsten an ein College an der Ostküste. Christine, die lieber „Lady Bird“ genannt wird, sehnt sich nach Abenteuern, Erfahrungen und erstem Malen. Greta Gerwig, die für Drehbuch und Regie verantwortlich zeichnete, hat hier einen tragikomischen Coming-of-Age-Film inszeniert, der nahbar und berührend ist und mit einer faszinierenden Protagonistin aufwarten kann, deren Geschichte man nicht so schnell vergisst.

Trailer:

Lady Bird jetzt bei Amazon.de bestellen

Midnight in Paris (2011)

Der große Wurf in Woody Allens Spätwerk: Der amerikanische Autor Gil Pender (Owen Wilson) begleitet seine Verlobte Inez (Rachel McAdams) und ihre Eltern auf eine Geschäftsreise nach Paris. Als der sich nach Inspiration sehnende Autor sich eines Abends beim Flanieren verläuft, wird er zufällig Gast bei einer Feier, die offenbar in einer anderen Epoche stattfindet: nämlich in den von Gil so geliebten 1920er-Jahren. Allens Zeitreisen-Komödie voller großartiger Darsteller (Adrien Brody, Marion Cotillard, Kathy Bates) erhielt viele Preise, darunter auch einen Oscar für das beste Originaldrehbuch.

Trailer:

Midnight in Paris jetzt bei Amazon.de bestellen

Shaun of the Dead (2004)

Der Auftakt der Cornetto-Trilogie: Die beiden Slacker Shaun (Simon Pegg) und Ed (Nick Frost) verbringen einen normalen Tag auf der Couch – bis sie bemerken, dass in ihrer Heimatstadt London gerade eine Zombieinvasion passiert. In der Panik versuchen sie ihre Mitmenschen und sich selbst zu retten. Regisseur Edgar Wright zeigt eine wilde Fahrt voller blutiger Momente, spannender Sequenzen und nicht gerade wenigen Lachern. Er nutzt die Manierismen des Horrorgenres wie die der Komödie für einen durchweg britischen und vor allem durchweg großartigen Film.

Trailer:

Shaun of the Dead jetzt bei Amazon.de bestellen

Toni Erdmann (2016)

Seine Tochter ist ihm über die Jahre fremd geworden, doch nachdem sein Hund gestorben ist, hat sich Winfried Conradi (Peter Simonischek), ein allein lebender, pensionierter Lehrer, entschlossen, sie wieder zu besuchen. Er überrascht seine Tochter Ines (Sandra Hüller) an ihrem Arbeitsplatz in Bukarest, wo sie eine Karriere als Unternehmensberaterin anstrebt und wo ihr Hippie-Vater, der zu Witzen neigt, fehl am Platz wirkt. Doch Winfried gibt nicht auf und schlüpft in eine Rolle um die Zuneigung seiner Tochter zurückzugewinnen. Maren Ade inszeniert das schwierige Vater-Tochter-Verhältnis mit pointierten Dialogen und messerscharfer Ehrlichkeit, das Darstellerensemble spielt vor rumänischer Kulisse groß auf. Zurecht wurde dieser deutsche Ausnahmefilm in Cannes gefeiert.

Trailer:

Toni Erdmann jetzt bei Amazon.de bestellen

Tully (2018)

Jason Reitmans tragikomischer Film über das Dasein als Mutter: Marlo (Charlize Theron) hat gerade das dritte Kind auf die Welt gebracht, die Tochter Mia. Marlo ist überfordert: Ihr Sohn macht Probleme in der Schule, ihre ältere Tochter befindet sich in der Vorphase zur Pubertät, ihr Ehemann verbringt die Abende mit Gaming. Letztlich engagiert Marlo eine Nanny namens Tully (Mackenzie Davis), die nachts auf Mia aufpassen soll. Marlo kann endlich wieder durchschlafen – und freundet sich mit Tully an, die in verschiedener Hinsicht wieder etwas Freude in ihr Leben bringt. Reitmans bereits dritte Zusammenarbeit mit der Drehbuchautorin Diablo Cody („Juno“, „Young Adult“) ist besonders direkt geworden: ein schonungsloser Film und eine ehrliche Darstellung von Mutterschaft mit einer der tollsten Darstellerinnen Hollywoods.

Trailer:

Tully jetzt bei Amazon.de bestellen

