Newcomerin und Gitarrenwunder Nilüfer Yanya kommt 2019 auf Deutschland-Tour

Seit sie im Sommer 2017 ihre EP „Plant Feed“ veröffentlichte, ist Nilüfer Yanya eine der spannendsten und vielversprechendsten Newcomerinnen, die Großbritannien zu bieten hat. Natürlich hat auch der ME die 22-jährige Londonerin schon seit einiger Zeit auf dem Schirm. In unserer 2018er-Hotlist schrieb ME-Autorin Julia Lorenz über Nilüfer Yanya: „Mit politischem Feingefühl führt die Britin Indie, Jazz und Soul in die Zukunft – und in kleine Abgründe.“ Auch interessant Hotlist 2018 Hotlist: Diese 28 Newcomer werden Euch 2018 begeistern

Wer sich fragt, wie das klingt, findet die Antwort unter anderem in Nilüfer Yanyas neuer Single „Heavyweight Champions Of The Year“:

2019 dürfte dann auch endlich das langerwartete Debütalbum der Britin mit Wurzeln in Irland, der Türkei und Barbados erscheinen; noch ist jedoch noch nichts bestätigt. Was dafür bereits sicher ist: Im Frühjahr geht Nilüfer Yanya auf Tour und spielt dabei auch vier Shows in Deutschland – präsentiert vom Musikexpress. Die Termine findet Ihr hier im Überblick:

17. April 2019: Hamburg – Prinzenbar

18. April 2019: Berlin – Berghain Kantine

22. April 2019: München – Ampere

25. April 2019: Köln – Blue Shell

Der Vorverkauf beginnt am 16. November um 10 Uhr.