Hier singt Nick Cave auf Shane MacGowans Beerdigung (Video)

Nick Cave zollte seinem verstorbenen Freund Shane MacGowan mit einem besonderen Pogues-Song Tribut

Am 8. Dezember 2023 fand in der Mary’s of the Rosary Church Nenagh im irischen County Tipperary die Beerdigung von The Pogues-Frontmann Shane MacGowan statt. Für eines der besonderen musikalischen Highlights der Feier sorgte Nick Cave. [related_ id=“2476517″]

Cave, der mit MacGowan 1992 ein legendäres Cover von „What A Wonderful World“ veröffentlicht hatte, spielte eine Version des The-Pogues-Songs „A Rainy Night In Soho“. Unterstützt wurde er dabei von einem Ensemble bestehend aus Geigen, Akkordeon und anderen für Folk typischen Instrumenten.

Zu sehen gibt es das Video der denkwürdigen Performance hier:

Cave über MacGowan: „Reinheit, Unschuld, Großzügigkeit und spirituelle Intelligenz“

Auf Caves Website „Red Hand Files“ zollte der Australier seinem Kollegen zuvor Tribut. „Shane wurde nicht nur für seine vielfältigen Talente verehrt, sondern auch für sich selbst geliebt. Ein schöner und beschädigter Mann, der eine Art von Reinheit und Unschuld, Großzügigkeit und spiritueller Intelligenz verkörperte, wie kein anderer“, schrieb er.

Neben Cave gab es auf MacGowans Beerdigung auch jede Menge anderer prominenter Gäste. Anwesend waren etwa der irische Präsident Michael D Higgins, Johnny Depp, U2-Frontmann Bono, Bob Geldof, Imelda May sowie Glen Hansard. Bevor es mit der Trauerfeier losging, versammelten laut „Irish Times“ am Vormittag mehrere tausend Menschen zu einer Trauerprozession und zogen durch die Straßen der irischen Hauptstadt Dublin. Anschließend wurden MacGowans sterbliche Überreste nach Tipperary gebracht, wo er seine letzte Ruhe fand. MacGowan war am 30. November 2023 im Alter von 65 Jahren verstorben.