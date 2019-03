Heute vor 25 Jahren in München: Nirvana spielen ihr letztes Konzert

Am Terminal 1 des Flughafens München-Riem spielte am 1. März 1994 die Grunge-Band Nirvana ihr allerletztes Konzert. Kurz darauf wurde die Tour abgesagt, nachdem Kurt Cobains Ehefrau Courtney Love den Sänger bewusstlos in seinem Hotelzimmer gefunden hatte – voll mit Schlaftabletten und Alkohol. Nur einen Monat später brachte sich Cobain durch eine Überdosis Heroin und einen Schuss in den Kopf selbst um.

Der letzte Song, den die Band bei ihrem Auftritt in München und damit auch in der Bandgeschichte jemals spielte, war „Heart-Shaped Box“ vom Album IN UTERO, der Song, den der Sänger für seine Ehefrau geschrieben hat. Außerdem wurde „Smells Like Teen Spirit“ nicht gespielt, der Song, der den Grundstein für Nirvanas Erfolg legen sollte und schließlich von Kurt Cobain gehasst wurde.

Nirvana-Konzert in München 1994 – die Setlist



My Best Friend’s Girl

Radio Friendly Unit Shifter

Drain You

Breed

Serve the Servants

Come as You Are

Sliver

Dumb

In Bloom

About a Girl

Lithium

Pennyroyal Tea

School

Polly

Very Ape

Lounge Act

Rape Me

Territorial Pissings

Zugaben:

The Man Who Sold the World

All Apologies

On a Plain

Blew

Heart-Shaped Box

Als sich Kurt Cobain das Leben nahm, waren Nirvana auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Mit seinem Tod trat er zwangsläufig dem „Club 27“ bei, dem eine Reihe von Musikern angehören, die ebenfalls im Alter von 27 Jahren starben, zum Beispiel Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin und Jim Morrison.