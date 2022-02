$NOTs drittes Album ETHEREAL: Seht hier das „Doja“-Video feat. A$AP Rocky

$NOT performt am ersten Tag auf dem Rolling Loud Festival am 14. Dezember 2019 in Los Angeles, Kalifornien.

Der in New York geborene und in Florida aufgewachsene Rapper $NOT hat sein drittes Album ETHEREAL herausgebracht. Einen offiziellen Album-Trailer sowie alle weiteren Tracks gibt es unter anderem auf YouTube zu sehen. Den Trumpf des Albums hat der Rapper möglicherweise auch mit seiner exklusiven Gästeliste gesetzt. Auf ETHEREAL hielten unter anderem A$AP Rocky, Tripple Redd, Kevin Abstrakt, Juicy J, Joey Bada$$, Lil Yacht und Teddi Jones Einzug.

Eine Ankündigung gab es mit einem kurzen Videoclip auch auf Instagram:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von $NOT (@snot)

Den Startschuss zum neuen Album macht der Track „Doja (feat A$AP Rocky)“. Thematisch möchte $NOT mit dem Video unter anderem sein Bewunderung zum verstorbenen Designer Virgil Abloh ausdrücken. Besonders erwähnenswert ist dabei, dass A$AP Rocky nicht nur allein musikalisch Einiges zu dem Track beigesteuert hat. Als $NOTs Kreativdirektor hat er ebenfalls bei der kreativen Umsetzung des Albums mitgewirkt.

Seht hier das Video zu „Doja“ im Stream:

$NOTs Musikkarriere begann im Jahr 2016, während er in der High School noch die Schulbank drückte. 2018 erschien seine erste EP THE TISSUE FILES. Die nachfolgende Single „Gosha“ verhalf $NOT schließlich zum erhofften Durchbruch. Fortwährend arbeitete der junge Rapper an neuer Musik und brachte 2020 seine Alben BEAUTIFUL HAVOC und – TRAGEDY + heraus.

Wer $NOT gerne einmal live auf der Bühne sehen möchte, kann das 2022 in Deutschland aller Voraussicht nach unter anderem in Berlin, München und Hamburg tun.