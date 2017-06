Open Source Festival 2017: Erlebt Mount Kimbie, Antilopen Gang, Trentemøller und The Temper Trap live in Düsseldorf

Würden wir vom Musikexpress ein eigenes Festival veranstalten, das Open Source Festival diente uns als ein heimliches Vorbild: Seit Jahren schon sucht man in dessen Line-up vergeblich die großen Headliner, die jedes zweite andere, meist mainstreamigere Festival bespielen. Stattdessen trifft man auf der Düsseldorfer Galopprennbahn auf Bands und Solokünstler, die in erster Linie für Qualität sprechen. 2016 zum Beispiel traten Hot Chip (als Headliner) sowie unter anderem Bilderbuch, Schnipo Schranke, Get Well Soon und Stabil Elite auf.

So auch in diesem Jahr: Beim Open Source Festival 2017 werden neben der, okay, doch ziemlich präsenten Antilopen Gang Lieblingsacts wie Mount Kimbie, The Temper Trap, Austra und Die Sterne. Auch Trentemøller gibt sich die Ehre, und wenn Ihr spätestens jetzt denkt, dass sich ein Besuch in Düsseldorf lohnen könnte, dem erleichtern wir die Reiseentscheidung weiterhin: Wir verlosen 2 x 2 Tickets für das Open Source Festival 2017.

Füllt zur Teilnahme einfach das folgende Formular aus und beantwortet darin die Frage, wer denn im vergangenen Jahr als Headliner beim Open Source Festival auftrat.

Das Open Source Festival findet am 8. Juli 2017 statt. Tickets kosten 36 Euro und sind hier erhältlich.