Oscars 2024: Wim Wenders erstmals für Spielfilm nominiert

Wim Wenders' Drama „Perfect Days“ ist als bester ausländischer Film einen Oscar nominiert.

Die Nominierungen für die Oscars 2024 wurden am 23. Januar 2024 bekanntgegeben. Ein legendärer deutscher Regisseur darf wieder einmal freuen: Regie-Legende Wim Wenders ist für seinen Film „Perfect Days“ für den besten ausländischen Film nominiert – allerdings für Japan und nicht für Deutschland.

Es ist zwar Wenders‘ erste Nominierung in dieser Sparte – jedoch längst nicht seine erste Nominierung für den begehrten Filmpreis überhaupt. 1999 war er mit „Buena Vista Social Club“ für einen Oscar in der Kategorie „Best Documentary Feature“ nominiert. 2012 folgte eine Nominierung für den 3D-Dokumentarfilm „Pina“. 2015 wurde er für „The Salt of the Earth“ (gemeinsam mit Juliano Ribeiro Salgado) einmal mehr in der Kategorie Dokumentation nominiert. Bislang ging der 78-Jährige leer jedoch leer aus.

Details zu „Perfect Days“

„Perfect Days“ ist ein Drama, das in Tokyo spielt. Es handelt von einem Mann namens Hirayama, der im Tokioter Bezirk Shibuya Toiletten reinigt – und sich in seiner Freizeit den Künsten widmet. Unvorhergesehene Ereignisse enthüllen jedoch mehr und mehr Details aus seiner Vergangenheit.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Rolle des Hiryama wird von Kōji Yakusho gespielt, in weiteren Rollen sind Arisa Nakano, Tokio Emoto und Yumi Aso zu sehen. Yakusho gewann bei den Filmfestspielen von Cannes für seine Rolle den Preis als bester Hauptdarsteller. Wenders bekam den Preis der ökumenischen Jury zugesprochen. Der Film wurde von Master Mind Limited (Japan) nd Spoon Inc. (Japan) in Zusammenarbeit mit Wenders Images produziert.

Wenders über Ehrung: „Wim, setz dich“

Wender hatte sich gegenüber „Oscars.org“ im Vorfeld hocherfreut gezeigt, dass sein Film für Japan ins Rennen ging. „Ich war ein wenig schockiert, als sie mich anriefen und sagten: ‚Wim, setz dich. Perfect Days ist der japanische Beitrag für die Oscarverleihung‘ Es gab dieses Jahr in Venedig und Cannes mehrere großartige japanische Filme, sie hätten also leicht einen anderen Film auswählen können! Ich habe die Nominierung einfach als einen Akt der Anerkennung für den Hauptdarsteller Kôji Yakusho verstanden. Nachdem er in Cannes den Preis für den besten Hauptdarsteller gewonnen hatte, wurde er bei seiner Heimkehr von Hunderten von Menschen am Flughafen empfangen. Er wird dort sehr geliebt, und es war das erste Mal, dass er internationale Anerkennung erhielt. Ich betrachte es so, dass er ins Oscar-Rennen geschickt wurde und ich als Regisseur sein Handlanger bin“, so Wenders.