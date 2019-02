Larry "Ratso" Sloman 2009 in New York

Für sein Debütalbum STUBBORN HEART holte sich der New Yorker Autor Larry Sloman, Spitzname Ratso, ganz besondere Unterstützung: Der australische Musiker Nick Cave singt mit dem 70-Jährigen zusammen den Song „Our Lady Of Light“. Das Album soll im April 2019 erscheinen und insgesamt acht Songs beinhalten, darunter ein Cover von Bob Dylans „Sad Eyed Lady Of The Lowlands“.

Nick Cave ist nicht der einzige Künstler, der zusammen mit Ratso auf dem Album zu hören sein wird. Warren Ellis, Sharon Robinson, Jasmine Hamdan und Imani Coppola sind ebenfalls dabei. Cave sagte in einem Statement, dass er stolz darauf sei, bei diesem Projekt mitgewirkt zu haben. Der Musiker John Cale war am Schreiben der Songs beteiligt.

Ratso selbst sagte, dass er ja vielleicht die jüdische Susan Boyle würde: der beste älteste neue Künstler aller Zeiten. Und wenn das nicht funktionieren sollte, könne er immer noch in U-Bahn-Stationen auftreten. Außerdem erzählt er, dass einfach alles an diesem Projekt Spaß gemacht habe und es immer um die Songs ging. Sie schlummerten seit 1984 und hätten nun ein Leben verdient.

Kooperation

Zuvor hatte Ratso Songs für John Cale geschrieben und hat Red-Hot-Chili-Peppers-Sänger Anthony Kiedis bei dessen Autobiografie unterstützt.

Das neue Album von Nick Cave & The Bad Seeds ist derweil „fast fertig“, wie Cave selbst kürzlich ankündigte.