André 3000 veröffentlicht Klavierimprovisationen „7 Piano Sketches“

Nach dem Flötenalbum NEW BLUE SUN aus dem Jahr 2023 meldet sich André 3000 mit einer weiteren unerwarteten musikalischen Wendung zurück. Parallel zu seinem Auftritt bei der Met Gala 2025 hat er eine Sammlung von intimen Klavierstücken veröffentlicht: „7 Piano Sketches“. Die instrumentale EP sieht er als ein persönliches, rohes Werk. Und kommt ganz ohne Texte aus.

André 3000: „Ich spiele, bis es sich gut anfühlt“

Die „7 Piano Sketches“ bestehen aus rein improvisierten Klavierstücken, aufgenommen von André 3000 selbst – meist mit seinem iPhone oder Laptop-Mikrofon. Nur ein Track, „Blueberries“, wurde im Studio aufgenommen. In einem Statement via „Stereogum“ beschreibt der Rapper den Entstehungsprozess:

„Diese Klavierskizzen sind Improvisationen. Um sie entstehen zu lassen, spreize ich meine Finger über die Tasten und bewege sie zufällig, aber mit Absicht, bis ich etwas finde, das sich gut oder interessant anfühlt. Wenn es sich wirklich gut anfühlt, versuche ich, es zu wiederholen.“ Er betont dazu, dass er keinerlei klassische Ausbildung hat: „Ich kann nicht benennen, welche Noten, Tonarten oder Akkorde ich spiele. Ich mag einfach den Klang und die Mechanik des Klavierspiels.“

Einblicke in ein privates Klangarchiv

Die Stücke in „7 Piano Sketches“ waren ursprünglich nie für die Öffentlichkeit bestimmt. Es handelt sich um persönliche Aufnahmen, die André 3000 oft nur an Freunde und Familie verschickte. Aufgenommen wurden sie größtenteils in Texas, in einem leerstehenden Haus, das der 49-Jährige mit seinem Sohn bewohnte: „Das Haus, das mein Sohn und ich gemietet hatten, war völlig leer – nur ein Klavier, unsere Betten und Bildschirme.“

Als Inspiration nennt André 3000 einige bedeutende Komponisten und Pianisten: „Einige meiner liebsten Klavierkomponisten und -spieler, die mich inspirieren, sind Thelonious Monk, McCoy Tyner, Philip Glass, Stephen Sondheim, Joni Mitchell und Vince Guaraldi.“

Der „beste schlechteste“ Albumtitel

Die Aufnahmen entstanden lange vor NEW BLUE SUN – etwa ein Jahrzehnt zuvor. Ursprünglich wollte André 3000 sie unter dem augenzwinkernden Titel „The Best Worst Rap Album In History“ veröffentlichen: „Es ist scherzhaft das schlechteste Rap-Album der Geschichte, weil es keinerlei Texte enthält. Es ist das beste, weil es emotional am freiesten ist und ich mich persönlich am besten gefühlt habe. Es ist das beste, weil es für mich wie ein Palettenreiniger ist.“

Bevor André 3000 sich als experimenteller Solokünstler neu erfand, war er Teil des Hip-Hop-Duos OutKast. Gemeinsam mit Big Boi prägte er in den 1990er- und 2000er-Jahren die Rapwelt mit Alben wie ATLIENS (1996), AQUEMINI (1998) und STANKONIA (2000). Besonders mit dem Doppelalbum SPEAKERBOXXX/THE LOVE BELOW (2003), das unter anderem den Hit „Hey Ya!“ enthielt, brachen OutKast Rekorde und gewann den Grammy für das beste Album des Jahres.

André 3000 abseits der Musik

Auch optisch setzte André 3000 bei der Met-Gala 2025 ein Statement. Sein Outfit, das wie die Musik dem Thema „Superfine: Tailoring Black Style“ gewidmet war, wurde von Burberry in Zusammenarbeit mit benji bixby entworfen und von Stardesigner Law Roach, unter anderem Stilist für Zendaya, gestylt.

Während André 3000 mit seiner neuen Klavier-EP auf sich aufmerksam macht, versucht er in Amsterdam, ein verlorenes Notizbuch über Suchplakate wiederzufinden. 2019 sorgte er für Aufsehen, als er an einem Flughafen-Gate stundenlang Flöte spielte, was zu einem viralen Moment wurde. Zudem setzte er sich bereits mit seiner eigenen Modelinie für die Black Lives Matter-Bewegung ein, wobei die Einnahmen aus der Kollektion vollständig gespendet wurden.