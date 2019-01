Videopremiere: OVE veröffentlichen „Captain Fantastic 2.02“ aus neuem Album

2016 veröffentlichten die fünf jungen Männer um Sänger Ove Thomsen mit ICH WILL MIR NICHT SO SICHER SEIN ihr Debütalbum. 2019 legen sie mit ihrem zweiten Album ABRUZZO nach. Das nach einem Ort in Italien benannte Album soll genau dieses Gefühl hervorrufen: warm und mittelmeerig, obwohl es im kalten Nordfriesland aufgenommen wurde. Auf ABRUZZO wird in zehn Geschichten von gescheiterten Hoffnungen, vielversprechenden Neustarts und menschlicher Fehlbarkeit gesungen, die aber immer mit einem lachenden Auge betrachtet werden sollen.

Im Song „Captain Fantastic 2.02“ soll die Familie vor der modernen Welt und ihren unnötigen Besitztümern beschützt werden. Sobald die Kinder erwachsen sind, entscheiden sie dann aber für sich selbst und schauen nur noch einmal im Jahr vorbei.

Am 16. Januar ist „Captain Fantastic 2.02“ als Vorabsingle mit Video erschienen. Die Musiker stehen darin vor einem Greenscreen, auf dem sommerliche Orte zu sehen sind – passend zum Albumtitel.

Kooperation

Hier zuerst: Oves neues Video zu „Captain Fantastic 2.02“

Das neue Album ABRUZZO erscheint am 22. Februar und kann beim Label Tapete Records vorbestellt werden. Wer die Jungs unbedingt mal live erleben möchte – die Tourdaten sind auch schon raus:

Ove auf Tour 2019 – die Termine:

29.03.19 Flensburg – Volksbad

30.03.19 Kassel – Schlachthof

31.03.19 Münster – Pension Schmidt

01.04.19 Hannover – Béi Chéz Heinz

02.04.19 Dresden – Societaetstheater

04.04.19 Berlin – Privatclub

05.04.19 Plauen – Malzhaus

06.04.19 Esslingen – Kulturzentrum Dieselstrasse

07.04.19 Bamberg – Freiraum

10.04.19 Dortmund – Rekorder

11.04.19 Köln – Blue Shell

12.04.19 Düsseldorf – The Tube

13.04.19 Hamburg – Knust

Ove Thomsen solo im Vorprogramm von Moritz Krämer: