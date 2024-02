Pearl Jam in Berlin: Wie man jetzt noch an Tickets kommt

Alle Tickets für Pearl Jam in der Waldbühne schon weg? Abwarten.

War ja irgendwie klar: Bei Ticketmaster und Eventim ging schon kurz nach Vorverkaufsstart für die zwei Pearl-Jam-Konzerte in der Berliner Waldbühne schon bald nicht mehr viel. Es hat den Anschein, als seien alle rund 44.000 Karten (je rund 22.000 pro Abend) sofort vergriffen gewesen. Große Enttäuschung unter den Fans, denn die zwei Gigs am 02. und 03. Juli 2024 sind nach bisherigem Stand die einzigen von Eddie Vedder, Jeff Ament, Matt Cameron, Stone Gossard und Mike McCready.

Wir listen hier die wichtigsten Fragen – und Tipps, wie man vielleicht doch noch an Karten für die Auftritte der Grunge-Helden kommt.

Na toll, ich habe kein Ticket bekommen – weder bei Ticketmaster, noch Eventim …

Es lohnt sich, mindestens am Freitag (23. Februar) dranzubleiben, immer wieder die VVK-Seiten anzusehen. Oft werden Kontingente nachgeliefert, die nicht verkauft wurden – etwa, weil Warenkörbe abgelaufen sind.

Könnte es ein weiteres, also drittes Konzert in Berlin geben?

Pearl Jam haben in Deutschland noch nie im Rahmen einer Tournee drei Konzerte am selben Ort gegeben. Zweimal schon: Zuletzt 2012 in der O2-Arena (heute: Mercedes-Benz-Arena, bald Uber Arena) in Berlin.

Zwischen dem Konzert in London am 29. Juni und „Berlin 1“ am 02. Juli liegen aktuell zwei freie Tage. Zwischen „Berlin 2“ am 03. Juli und Barcelona (06. Juli) auch. Der Tourplan von Pearl Jam offenbart, dass immer mindestens zwei Tage zwischen Auftritten liegen – wohl auch wegen der Regeneration der Bandmitglieder. Es ist nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich, dass Eddie Vedder und Kollegen ein „Berlin 3“ ankündigen.

Ok, was ist mit Viagogo und Co als Option?

Bitte lassen. Der Reseller-Markt ist undurchsichtig, außerdem gibt es immer wieder Gerichtsurteile, die die mangelnde Seriosität dieser Zweitanbieter herausstellen. Künstler wie Ed Sheeran zum Beispiel erkennen bei Viagogo gekaufte Tickets nicht an. Das kann vor Ort zu bösen Überraschungen führen. Abgesehen davon, dass es auch immer wieder Fake-Tickets gibt, die dort verkauft werden.

Seite refreshen!

Durch das kontinuierliche Refreshen der Webseiten von Eventim und Ticketmaster könnte es sein, dass doch wieder Tickets als verfügbar angezeigt werden. Das geschieht, wenn die Reservierung von Tickets ausläuft, weil sie nicht innerhalb der gegebenen Zeit bei Eventim gekauft worden sind.

Geduld haben zahlt sich aus

Wer heute und in den kommenden Tagen nicht erfolgreich ist, muss die Hoffnung nicht aufgeben. Je näher der Termin rückt, desto wahrscheinlich ist es, dass aus produktionstechnischen Gründen weitere Karten freigegeben werden. Das liegt daran, dass erst später abschließend geklärt werden kann, welche Sitzplätze in Stadien noch freigegeben werden können. Denn jede Bühne und etwaige zusätzliche Aufbauten bieten andere Voraussetzungen und ermöglichen von den Rängen aus eine andere Sicht auf die Stage. Außerdem gibt es auch immer wieder Käufer, die ihre Karten im Resale anbieten. Zum Beispiel, weil sie ihre Urlaubsplanung für den Juli anpassen müssen.

Da war doch was mit der Euro 24, oder?

Bei manchen Fans ging bei der Verkündung der Daten die Düse. Denn: Der erste Waldbühnen-Gig, 02. Juli, fällt auf einen ganz bestimmten Dienstag – dem Dienstag zweier Achtelfinalspiele der Fußball-Europameisterschaft, der Euro 24. Das heißt, wer sich schon Tickets für die EM gekauft hat, wird sich entscheiden müssen – Mucke by Pearl Jam oder Sport.

Am 02. Juli gibt es in München (18 Uhr) die Partie „Sieger Gruppe E“ gegen „Dritter Gruppe A/B/C/D“. Und das ist durchaus kritisch. Denn Deutschland könnte schlecht in seiner Gruppe spielen, sogar gegen Schottland verlieren, und nur Gruppendritter werden – denn Julian Nagelsmanns Team ist in Gruppe A. Voraussetzung für diese Begegnung am Pearl-Jam-Konzerttag ist natürlich, dass der Gruppendritte A ein besseres Punktverhältnis mitbringt als die Gruppendritten B-D. Sonst kann man sich Pearl Jam geben ohne die Sorge zu haben, die Nationalelf zu verpassen.

Falls Deutschland spielt, wird die Partie – sofern es keine Verlängerung gibt – gegen 2o Uhr beendet sein. Dann darf auch spätestens mit Pearl Jam auf der Bühne gerechnet werden, denn um 22 Uhr ist Curfew in der Waldbühne. Sollte die Partie in die Verlängerung gehen, kommen nochmal 30 Minuten drauf sowie das eventuelle Elfmeterschießen. Dann kann Eddie Vedder den Sieger von der Bühne aus verkünden, sobald sein Konzert beendet ist.

Heißt aber auch: Sollte Deutschland am 02. Juli spielen, wird es sicher Konzertgänger geben, die sich das im Fernsehen anschauen und danach nicht mehr den Weg in den Berliner Westen auf sich nehmen wollen. So könnten wieder Tickets in den Resale landen.