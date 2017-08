Pearl Jam kündigen neue Live-Doku „Let’s Play Two“ an

Den ersten Teaserclips lassen Pearl Jam nun die offizielle Ankündigung folgen: Ja, die Rockband veröffentlicht bald tatsächlich einen neuen Film. Der soll nicht lediglich ein Live-Mitschnitt sein, sondern eine Dokumentation über zwei selbst für Pearl Jam ganz besondere Konzerte.

In „Let’s Play Two“, so der Titel der neuen Doku, erzählt Regisseur die Geschichte hinter zwei Shows, die Pearl Jam 2016 im „Wrigley Field“-Stadion in Chicago gaben. Da Sänger Eddie Vedder seine Kindheit im benachbarten Everton verbrachte, bevor er erst nach San Diego und später nach Seattle zog und dort Grungerockgeschichte schrieb, markierten die Shows eine Art Heimspiel. „Let’s Play Two“ soll entsprechend eine Hommage an Chicago, an die Chicago Cubs, die 2016 das erste Mal seit 1908 wieder die MLB World Series gewannen, an das Wrigley Field und an Pearl Jams Karriere sein.

Regisseur Danny Clinch, der 2006 bereits Pearl Jams Italien-Tour unter dem Namen „Immagine in Cornice“ dokumentierte, sagt über „Let’s Play Two“:

„In my films and photographs, I love to explore the relationship between a band, their fans and the location. When it happens that the main characters of your film are Pearl Jam, the Chicago Cubs, their fans, and Wrigley Field during a historic moment, you know it’s going to be epic. Our instincts were correct to follow the story and it took us to a historic Game 7 of the World Series ending a 108 year drought for the Cubs. I have learned to welcome the unexpected and it always pays off if you’re ready for it.”

Hier der neue Trailer zu „Let’s Play Two“ von Pearl Jam:

„Let’s Play Two“ wird nach exklusiven Screenings für Mitglieder des Fanclubs „Ten Club“ in Chicago vom 28. September an auch in ausgewählten Kinos in Amerika und Australien gezeigt. Am 17. November erscheint der Film auf DVD und Bluray. Der Soundtrack kommt am 29. September, hier die Tracklist:

1. Low Light

2. Better Man

3. Elderly Woman Behind The Counter In A Small Town

4. Last Exit

5. Lightning Bolt

6. Black Red Yellow

7. Black

8. Corduroy

9. Given To Fly

10. Jeremy

11. Inside Job

12. Go

13. Crazy Mary

14. Release

15. Alive

16. All The Way

17. I’ve Got A Feeling