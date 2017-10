Phoenix schicken uns mit dem Musikvideo zu „Ti Amo” zurück in den Italien-Urlaub

Kaum hat sich der Herbst bei uns in Deutschland so richtig eingenistet, sehnen wir uns alle schon wieder gen Sommer. Das neue Musikvideo zu „Ti Amo” von Phoenix bringt einen per Direkt-Flug zurück in den Italien-Urlaub. Ob die Sehnsucht danach kleiner ist, ist zu bezweifeln. Die Franzosen machen im Musikvideo zu „Ti Amo” genau das, was man halt macht an regnerischen, grauen Tagen: mit viel Popcorn und Freunden das Kino besuchen. Sie schauen alte italienische Filme und träumen von der LaDolce Vita inklusive Pizza, Pasta, Rom, Sonne, Strand,Vespa fahren und viel Amore.

Phoenix sagten zu „Ti Amo” in einem Interview: „Ti Amo is, as the name would suggest, a buoyant pop love-letter to life, leaning heavily on the band’s memories of teenage summer vacation, Italian disco, and—even though the production is often buffed to a sheen—the nostalgia-inducing quality of listening to music in analogue formats”.

Also bestellt Euch eine Schale Pasta Frutti di mare beim Italiener um die Ecke und schwelgt mit „Ti Amo” in Urlaubserinnerungen, denn irgendwie müssen ja die kalten Tage überbrückt werden.

Phoenix waren am vergangenen Dienstag zu Gast bei der US-amerikanischen TV Show von Seth Meyers. Dort performten sie ihren Song „Telefono” ihres aktuellen Albums TI AMO in einer Telefonzelle.