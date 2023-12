Pierce Brosnan muss wegen Vorfall im Yellowstone-Nationalpark vor Gericht

Der Schauspieler wurde angezeigt, weil er geschützte Thermalgebiete betreten haben soll.

Der irische Schauspieler Pierce Brosnan ist angezeigt worden, weil er geschützte Thermalgebiete des Yellowstone-Nationalparks betreten haben soll. Das Verlassen der Wege im Park kann gefährlich sein. Das „People“-Magazin schreibt, dass aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, der 70-Jährige habe zwei Vorladungen erhalten. Er habe am 1. November zu Fuß und außerhalb der Wanderwege „gegen Sperrungen und Nutzungsbeschränkungen verstoßen“. Nun muss Brosnan am 23. Januar vor Gericht erscheinen.

In dem Gebiet gibt es Thermalphänomene wie heiße Quellen oder Geysire. Besucher werden immer wieder durch Hinweisschilder und auch schon auf der Website des Parks davor gewarnt, sich nach Einbruch der Dunkelheit in dem Gebiet aufzuhalten, im Wasser zu baden oder außerhalb der ausgewiesenen Wanderwege zu bewegen. Das Gefährliche: Die Becken sind säurehaltig genug „um sich durch Stiefel zu brennen“ und der Boden „nur eine dünne Kruste über kochend heißen Quellen“. Wer sich erwischen lässt, muss mit teilweise empfindlichen Strafen rechnen.

Neuer Western-Streifen im Nationalpark

Anlass für seinen Besuch im Yellowstone-Nationalpark war der Western-Streifen „Unholy Trinity“. Der Film wurde hauptsächlich auf der Yellowstone Film Ranch in Paradise Valley gedreht. In dem Film geht es um einen Sohn in den 1870er Jahren, der seinen Vater rächen soll. Teil des Casts ist unter anderem die deutsche Schauspielerin Veronica Ferres.