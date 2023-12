Placebo teilen Live-Video zu „Try Better Next Time“ – hier ansehen

Kurz vor dem Release ihres Konzert-Box-Sets veröffentlicht die Band eine Single in Live-Version neu.

Als Vorgeschmack zum Release ihres Live-Box-Sets, das am 15. Dezember herauskommen wird, haben Placebo ein Video zu „Try Better Next Time“ aus ihrem in der Veröffentlichung enthaltenden Konzertfilm „This Is What You Wanted“ herausgebracht.

„Try Better Next Time“ in der Live-Version:

Erste Live-Aufnahmen der Band auf Vinyl

Nach 25 Jahren Karriere hat die Rockband erstmalig ein Box-Set mit Live-Aufnahmen von sich angekündigt. Der Titel: PLACEBO LIVE. Es ist auch das erste Mal, dass Live-Material der Gruppe auf Vinyl erhältlich sein wird. Die Compilation „This Is What You Wanted“ besteht aus Videos, die während ihrer Shows in Mexiko, Spanien und London gemacht wurden.

Neben der Blu-ray von „This Is What You Wanted“ umfasst die neue Kollektion auch eine Vinyl-Platte mit dem Titel COLLAPSE INTO NEVER, sowie eine Live-CD namens LIVE FROM THE WHITE ROOM sowie ein Poster. Jeder Gig wurde in den vergangenen anderthalb Jahren aufgenommen, als die Gruppe im Rahmen ihres aktuellen Albums NEVER LET ME GO auf Welttournee war.

Box beinhaltet Tracks aller Placebo-Alben

Fans können sich auf Songs aus verschiedenen Alben der Band freuen. Im Film enthalten sind Lieder des selbstbetitelten Debütalbum PLACEBO, aber auch von SLEEPING WITH GOSTS und beispielsweise auch LOUD LIKE LOVE. Ihre Coverversionen von Kate Bushs „Running Up That Hill“ und Tears For Fears‘ „Shout“ sind ebenfalls auf der Live-Veröffentlichung vertreten.