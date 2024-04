Podcast-Tipp: Reflektor Magazin – Musik-Talk mit Jan Müller

Ab sofort könnt ihr monatlich eine neue Folge Reflektor Magazin hören – mit Musik-Tipps und mehr.

Wer aktiv Musik konsumiert und auch die Musikerperspektive hinter den Songs verstehen möchte, ist beim Podcast „Reflektor“ goldrichtig. Jan Müller ist seit nahezu 30 Jahren Bassist der Band Tocotronic. In seinem Podcast sucht er immer auch authentische Gespräche mit jenen, die sich, ebenso wie er, der Musik verschrieben haben. Ganz neu ist nun: Ab sofort gibt es monatlich das Reflektor Magazin zu hören. Hier gibt es Musik- und Kulturtipps und vieles mehr für euch.

In der April-Edition von „Reflektor Magazin“ ist Stephan Rehm Rozanes,Managing Editor/Mitglied der Chefredaktion beim Musikexpress zu Gast, um über aktuelle Musiktrends, seine lesenswerte Queen-Biografie „The Show Must Go On“ und den unschlagbaren Mehrwert zu sprechen, den Print-Musikmagazine auch im hochdigitalisierten Musikzeitalter noch immer bieten. Denn viele fühlen sich vom großen Musikangebot der Streaming-Dienste überfordert und sind weiterhin dankbar für Empfehlungen und Insider-Tipps sowie Infos zu den persönlichen Helden, die einen in Kindheit und Jugend musikalisch geprägt haben.

Nicht unerwähnt bleibt in der ersten Magazinausgabe natürlich auch Jan Müllers Kolumne Reflektor, die ihr regelmäßig beim Musikexpress lesen könnt.

„Reflektor“: Die Playlist zum Podcast

Alle Songs, die in „Reflektor“ besprochen werden, findet ihr übrigens auch in der zur Show gehörigen Playlist auf Spotify:

Hier könnt ihr alle Episoden inklusive der angesprochenen Tracks hören.