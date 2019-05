Madonna hat ihren neuen Song „I Rise“ veröffentlicht. Der politisch geladene Track ist die zweite Single aus ihrem angekündigten Album MADAME X und beginnt mit einem Sample der berühmten Rede Emma González‘, einer Überlebenden der Schulschießerei, die sich im Februar 2018 in Parkland, Florida zutrug.

In der emotionalen Rede, die die Schülerin am 24. März desselben Jahres vor den Teilnehmern des „March For Our Lives“-Protests hielt, forderte Gonzalez unter anderem strengere Waffengesetze und unterstrich die Schwere des tragischen Ereignisses mit einem sechs Minuten und 20 Sekunden anhaltenden Schweigen, das sie mit den folgenden Worten beendete:

Entsprechend ruft auch Madonna in ihrem neuen Song die Jugend dazu auf, stark zu bleiben und für das einzustehen, woran sie glaubt:

„The youths, stay sharp

We have to survive ‚til the end

Gonna be free like a bird in the sky

Gonna be free, gonna fly so high“