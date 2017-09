Rains’ LTD.-Kollektion bringt Euch mit SciFi-Melancholie durch den Herbst

Foto: Rains, Rains. All rights reserved.

Wie auch in den vergangenen Jahren, läutet Rains mit seiner LTD.-Kollektion den Herbst und damit die Schlechtwetter-Saion ein. Zwischen Retro-Futurismus und Funktionalität angesiedelt, ist die gerade einmal zwei Teile umfassende Serie ein weiterer Beweis für die mutigen Designideen des im dänischen Aarhus ansässigen Unternehmens.

Die Inspiration für die diesjährigen LTD.-Stücke nahmen sich die Rains-Designer aus schwermütigen SciFi-Filmen, die das Leben vor dem Ende der Welt zeigen. Diese kühle Melancholie durchzieht auch das komplett in Schwarz-Weiß gehaltene Lookbook, in dem der kühne Lance Coat und die sportlichere Warrant Jacket perfekt in Szene gesetzt wurden.

Während der Lance Coat besonders durch seinen klassischen Trenchcoat-Schnitt zu gefallen weiß, sind es bei der Warrant Jacket die beiden auffälligen Brusttaschen, die Eindruck schinden. Was beide streng limitierten Teile miteinander verbindet, ist die Einarbeitung transparenter Details – bei der Warrant Jacket durch die Brusttaschen augenscheinlicher als beim Lance Coat.

Die Rains-LTD.-Kollektion könnt Ihr ab sofort auf der Website von Rains und in ausgewählten Ladengeschäften erhalten. Die Warrant Jacket erhaltet Ihr für 94 Euro, den Lance Coat für 107 Euro.