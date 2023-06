Rammstein in den Album-Charts: 4 Tiefflieger, 1 Stillstand, 1 Aufstieg

Rammstein sind weiter mit sechs Alben in den Top 100 vertreten – jedoch zeigt sich ein Abwärtstrend.

Der kurze Chart-Hype um Rammstein scheint wieder abzuflauen. Die Album-Charts der Woche zeigen, dass vier Alben der Band auf dem absteigenden Ast sind. Nur eines erlebt weiterhin einen Aufwärtstrend. In der vergangenen Woche hatte es noch einige Wiedereinstiege gegeben.

Rammstein weiterhin in den Top-100-Albumcharts

Nachdem in der vergangenen Woche das jüngste Album „Zeit“ einen Aufschwung erlebt hatte und sogar auf Platz zehn kletterte, reicht es diese Woche (23. Juni) nur noch für Platz 14. Auch das selbstbetitelte Album von Rammstein rutscht ab – von Platz 20 auf 25. Besonders tief ist das Album „Mutter“ gefallen, das in der Vorwoche Platz 25 erreicht hatte. Hier reicht es nur noch für Platz 39. Ebenso ergeht es „Liebe ist für alle da“, das von der 57 auf die 72 fällt.

Etwas besser läuft es für „Reise, Reise“ aus dem Jahr 2004, das in der vergangenen Woche einen Wiedereinstieg geschafft hatte. Es hält sich weiterhin auf Platz 55. „Herzeleid“ ist nunmehr das einzige Rammstein-Album, das weiterhin in den Charts aufsteigt. Das Debütalbum aus dem Jahr 1995 kämpft sich diese Woche von Platz 90 auf Platz 79.

Rammstein-Tour wird fortgesetzt

Auch wenn sich das Interesse an der Album-Diskografie von Rammstein merklich abgekühlt hat, bedeutet das Ergebnis: sechs von acht Studioalben der Band sind aktuell in den Top-100-Albumcharts vertreten – angesichts der erhobenen Vorwürfe gegen Till Lindemann ist das ein erstaunliches Ergebnis. Nach wie vor sind Rammstein zudem auf Stadiontour durch Europa. Heute (23. Juni) tritt die Band im spanischen Madrid auf. Auch drei Konzerte in Berlin stehen noch an. Das Bündnis „Kein Rammstein in Berlin“ hat jedoch angekündigt, gegen die Shows protestieren zu wollen.