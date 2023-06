Rammstein: So äußerte sich Kruspe einst zu den Vorwürfen gegen Marilyn Manson

2021 hatte sich Rammstein-Gitarrist Richard Z. Kruspe in einem Interview „gegen Machtmanipulationen jeglicher Art“ ausgesprochen. Nun gibt es im Rahmen des Lindemann-Skandals auch Vorwürfe gegen Kruspe.

„In dubio pro reo“ — also im Zweifel für den Angeklagten: So kommentierte Rammstein-Gitarrist Richard Z. Kruspe in einem Interview mit dem „Stern“ im Jahr 2021 die damaligen Missbrauchsvorwürfe gegen Marilyn Manson.

Auf die Frage, ob er trotz der damaligen Vorwürfe noch einmal mit Manson zusammenarbeiten würde, antwortete Kruspe: „In dubio pro reo. Prinzipiell bin ich aber sehr gegen Machtmanipulation jeglicher Art, egal ob als Musiker, TV-Produzent, Fotograf oder Eltern. Die Ausnutzung von Macht auf andere ist mir extrem zuwider. Ich würde mit Herrn Manson nicht mehr arbeiten, aber nicht wegen dieser Vorwürfe, sondern weil ich mit ihm bereits zusammengearbeitet habe“.

Ashley Morgan Smithline, Model, Entertainerin sowie Ex-Partnerin von Manson, hatte den Musiker damals u.a. wegen sexueller Übergriffe, sexueller Gewalt, vorsätzlicher Zufügung von emotionalem Stress und rechtswidriger Inhaftierung verklagt. Ein Gericht wies die Klage 2023 ab — allerdings wegen der Versäumung einer Frist. Es waren nicht die ersten Missbrauchsvorwürfe gegen Manson — und auch nicht das letzte Mal, dass er ähnliche Schlagzeilen machte: Anfang 2023 wurde er erneut verklagt, weil er in den 1990er Jahren angeblich ein minderjähriges Mädchen mehrfach sexuell missbraucht haben soll.

Kruspe: Angeblicher Streit mit Lindemann wegen Sex

Nachdem im Missbrauchsskandal um Rammstein-Sänger Till Lindemann zunächst nur das Verhalten des Frontmanns im Mittelpunkt stand, stehen seit vergangener Woche auch Vorwürfe gegen Kruspe im Raum. Laut einem Bericht des „Spiegel“ soll es zwischen Lindemann und Kruspe im Jahr 2019 bei einer „After-Aftershowparty“ zu einem brisanten Zwischenfall gekommen sein.

Die beiden sollen sich angebrüllt haben, weil sie sich angeblich dieselbe Frau zum Sex ausgesucht hatten — das berichtete eine „Sophie W.“ genannte Frau dem „Spiegel“. Dem Bericht nach habe die Frau wegen dieser Situation verstört gewirkt, der Ausgang ist bislang nicht bekannt. Sophie W. (die laut eigenen Angaben mehrfach auf Rammstein-Aftershowpartys war und angeblich auch Sex mit Lindemann hatte) behauptet auch, dass jene Frauen, die auf Rammstein-Aftershowpartys zurückbleiben, meist von Crewmitarbeitern anvisiert werden — dies werde als „Resteficken“ bezeichnet. Der Gang von der Aftershowparty zur After-Aftershowparty werde indes Rammstein-intern „Schlampenparade“ genannt. In einem Statement weist die Band sämtliche Vorwürfe missbräuchlichen Verhaltens zurück.