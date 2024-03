Rapper Presto ist im Alter von 31 Jahren gestorben

Er erlag seinem Krebsleiden.

Martin Wenzel, wie Presto mit bürgerlichem Namen heißt, ist mit 31 Jahren an seiner Krebserkrankung gestorben.

Er war in der Rap-Szene durch die HipHop-Veranstaltung „Rap am Mittwoch“ bekannt. Unter dem Pseudonym Presto trat er dort auf und wurde 2011 zum jüngsten Gewinner in der Veranstaltungsgeschichte.

Zum Battle-Rap mit Presto:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Ich bin sehr traurig, dass wir einen so positiven Menschen verloren haben“

Sein früher Tod wurde unter anderem von Musiker Tierstar Andrez bestätigt. Dieser schrieb auf Instagram: „Leider hat seine schwere Krebserkrankung alles durcheinandergebracht. […] Letztes Jahr musste er wieder ins Krankenhaus, und auch wenn er wieder nicht aufgab und wieder weiter tapfer gekämpft hat, wurden alle Möglichkeiten, ihn am Leben zu halten, ausgeschöpft.“ Er sei außerdem sehr traurig über den Verlust eines „so positiven Menschen“. Dazu postete er Videos und Bildern aus früheren Rap-Zeiten.

Hier zu Tierstar Andrezs Post:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Wenzel machte seine Krebserkrankung 2022 publik und teilte immer wieder Einblicke zu seinem Alltag mit Krebs – sogar Momente der Chemotherapie. Ende Januar 2024 hatte er sich zum letzten Mal mit einem Update auf seinem Instagram-Account gemeldet.