„Squid Game: The Challenge“: Siegerin wartet noch immer aufs Preisgeld

Seit etwa zehn Monaten wartet Mai Whelan auf ihren Gewinn von rund 4.162.000 Euro

Am 6. Dezember wurde die letzte Folge der ersten Staffel „Squid Game: The Challenge“ veröffentlicht, in der bekannt gegeben wurde, dass die 55-jährige Mai Whelan als Siegerin aus der Netflix-Serie hervorgeht. Auch eine zweite Staffel wurde schon angekündigt. Jedoch sorgte das Finale bei vielen Zuschauer:innen für Enttäuschung, und auch die Preisträgerin ist nicht gänzlich zufrieden mit dem Ausgang der Serie – sie hat ihren Gewinn noch nicht erhalten. Nach Monaten des Wartens.

Es heißt wohl warten, warten und nochmals warten

Umgerechnet etwa 4.162.000 Euro sollte Whelan für ihre Leistung erhalten. Im Interview mit der „Times“ gab sie jetzt bekannt: „Ich hab meine 4 Millionen noch nicht bekommen“ und fügt hinzu „Ich fühle mich wie Tom Cruise in ‚Jerry Maguire‘. Zeigt mir das Geld!“. Abgedreht wurde die Show schon im Februar, die Einwanderungsrichterin wartet also bereits seit zehn Monaten.

Netflix gibt Mai Whelan als „Squid Game: The Challenge“-Siegerin bekannt:

Laut „People“ sagte Whelan, dass es mit ihr abgesprochen war, dass sie die Auszahlung erhalten würde, sobald die letzte Episode ausgestrahlt wäre –aber auch diese Frist ist bereits abgelaufen. Es war allerdings nicht klar, ob das Preisgeld am Tag der Ausstrahlung überwiesen wird oder dort schon auf ihrem Konto hätte ankommen sollen.