Record Store Day am Black Friday: Diese Vinyl-Specials gibt es

Das erwartet Vinyl-Liebhaber am 24. November.

Am Freitag, den 24. November, findet der Record Store Day in der Black-Friday-Edition statt. Bedeutet: Plattenläden (hier die Läden einsehen) präsentieren eine Auswahl an limitierten und exklusiven Veröffentlichungen, die ausschließlich an diesem Tag und nur in den teilnehmenden Geschäften erhältlich sein werden.

Zusätzlich zu den etwa 100 Releases teilen die Plattenläden offizielle Plakate und Postkarten des RSD 2023.

Das sind die Highlights unter den Veröffentlichungen:

U2 – UNDER A BLOOD RED SKY

SIA – EVERYDAY IS CHRISTMAS (SNOWMAN EP)

Olivia Rodrigo – GUTS: THE SECRET TRACKS

Post Malone – THE DIAMOND COLLECTION

The Waterboys – THIS IS THE SEA (FAST VERSION)

Joan Jett and the Blackhearts – MINDSETS

Coheed and Cambria – LIVE AT THE STARLAND BALLROOM

Cypress Hill – BLACK SUNDAY

Linkin Park – LOST DEMOS

Joni Mitchell – COURT AND SPARK DEMOS

De La Soul – 3 FEET HIGH AND RISING

Mehr über den Record Store Day

In Deutschland, Österreich und der Schweiz beteiligen sich etwa 250 Plattenläden jährlich am Record Store Day. Der Fokus liegt in den teilnehmenden Läden auf Vinyl, auf über 100 Plattenladenkonzerte und Events.

Die Idee des RSD entstand 2007 in den USA, um die Kultur der Indie-Plattenläden zu würdigen. Jedes Jahr im April bieten seither unabhängige Plattenläden weltweit hochwertige und seltene Musikveröffentlichungen sowie Specials an. Diese Produkte, darunter limitierte Editionen und unveröffentlichte B-Seiten-Kompilationen, sind exklusiv für diesen Tag gemacht.