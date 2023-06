Beim Konzert spielte die Band auch eine Coverversion von Iggy Pop und „Dreamboy/Dreamgirl“.

Am Mittwoch (21. Juni) spielten die Red Hot Chili Peppers das erste Europa-Konzert auf ihrer Welttournee, die am 01. April 2022 mit einer Show in ihrer Heimatstadt Los Angeles begann. Die legendäre Rockband trat vor 55.000 Zuschauer:innen im PGE Narodowy Stadion in Warschau, Polen, auf. Als Vorband waren The Mars Volta und Iggy Pop vertreten.

Ingesamt spielten die Red Hot Chili Peppers 20 Songs, darunter Klassiker wie „Snow (Hey Oh)“, „Otherside“, „Give It Away“, „Californication“ und „Soul To Squeeze“. Zusätzlich gab die Band auch Songs von ihren jüngsten Alben UNLIMITED LOVE und RETURN OF THE DREAM, sowie eine Coverversion von Iggy Pops Song „Neighborhood Threat“ aus dem Jahr 1977 und ein Live-Debüt von „Dreamboy/Dreamgirl“ von Cynthia & Johnny O aus dem Jahr 1990 zum Besten.

Fotos und Videos vom RHCP-Konzert in Warschau am 21. Juni

Eine Instagram-Userin postete einen Zusammenschnitt ihrer Lieblingsmomente des Konzerts und schrieb dazu auf russisch: „Ich erinnere mich, wie ich immer versucht habe herauszufinden, wo welche Konzerte stattfinden, ob ich dorthin kommen kann. Es schien etwas völlig Unerreichbares zu sein, aber dann fand mich das Konzert selbst und alles hat geklappt! Die Emotionen kochen immer noch hoch.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Auch die Fanseite „Californipeppers“ teilte einen Konzertausschnitt von der Show in Warschau, als die Band gerade den Song „Eddie“ spielte. Dabei leuchtet die Bühne in bunten Farben und das Design wabert, als wären verschiedene Farbeimer umgekippt und ineinander gelaufen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ein anderer Besucher hat einen Mitschnitt von „Californication“ auf YouTube veröffentlicht. Das Video ist länger als acht Minuten lang.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das kann allerdings nochmal getoppt werden: Ein anderer Zuschauer aus den ersten Reihen hat die gesamte erste halbe Stunde des Konzerts in Warschau mit gefilmt. Das Video könnt ihr euch hier anschauen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zusätzlich teilten auch die Red Hot Chili Peppers selbst ein Foto von dem Konzert und kommentierten es mit einem Adler-Emoji.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Setlist

Sowohl auf setlist.fm als auch auf Twitter wurde die komplette Setlist der Show im PGE Narodowy Stadion in Warschau veröffentlicht.

Intro Jam

Around the World

The Zephyr Song

Snow ((Hey Oh))

Here Ever After

Dreamboy/Dreamgirl

Otherside

She’s Only 18

Eddie

Soul to Squeeze

Me & My Friends

Don’t Forget Me

Neighborhood Threat

Tell Me Baby

Whatchu Thinkin‘

Californication

Black Summer

By the Way

Encore

I Could Have Lied

Give It Away