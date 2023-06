Red Hot Chili Peppers live in Mannheim: Fotos, Videos, Setlist

RHCP traten am 26. Juni in Mannheim auf – mit Iggy Pop und The Mars Volta als Support. Hier die Highlights.

Die Red Hot Chili Peppers haben am Montag (26. Juni) ihr einziges Deutschland-Konzert in Mannheim gespielt. Den Konzertauftakt gab die Band mit einem Intro-Jam, der erste Song war dann „Around The World“, insgesamt gab es 17 Songs zu hören. Für den RHCP-Auftritt fanden sich etwa 35.000 bis 40.000 Fans auf dem Maimarktgelände in Mannhein zusammen. Iggy Pop und The Mars Volta waren als Support-Acts am Start.

Nach dem Mannheim-Konzert führt die Tour RHCP weiter durch Europa, ab Herbst geht es nach Südamerika.

Setlist in Mannheim: Diese Songs wurden gespielt

Intro Jam

„Around the World“

„Scar Tissue“

„Snow ((Hey Oh))“

„Here Ever After“

„Suck My Kiss“

„Eddie“

„Soul to Squeeze“

„Me & My Friends“

„These Are the Ways“

„Throw Away Your Television“

„Tell Me Baby“

„Whatchu Thinkin’“

„Californication“

„Black Summer“

„By the Way“

Zugabe:

„I Could Have Lied“

„Give It Away“

Die besten Momente der Red Hot Chili Peppers in Mannheim, in Bildern und Videos:

Nach der Rückkehr von John Frusciante (in der Band von 1988 bis 1992, 1998 bis 2008, seit 2019) hat die Band im Jahr 2022 zwei Alben veröffentlicht: UNLIMITED LOVE im April und RETURN OF THE DREAM CANTEEN im Oktober.