Cold War Kids New Age Norms Vol. 1

Auf dem Opener ihres neuen Albums stellen Cold War Kids ein außerordentliches Gespür für Zeitgeist unter Beweis: „Complainer“ handelt davon, dass die Leute sich weniger beschweren und dafür mehr handeln sollen: „Don’t sit around and complain about it“, singt Nathan Willett im Refrain und wird dabei unterstützt durch Backing Vocals, die offenbar von einem Kinderchor stammen. Wer da nicht an „Fridays for Future“ denkt, hat ein Jahr lang keine Nachrichten verfolgt.

„NEW AGE NORMS VOL. 1“ bei Amazon.de kaufen

Die Qualität des Songwritings kann man nicht bestreiten, allerdings fehlt es den Songs des Quintetts aus Kalifornien merklich an Originalität: Tracks wie „Fine Fine Fine“ oder „Tricky Devil“ haben etwas vom Blues-Rock der Black Keys zu EL-CAMINO-Zeiten, das tanzbar-groovige „Waiting For Your Love“ wirkt wie eine Mischung aus Michael Jacksons „Rock With You“ und dem Radio-Ohrwurm „Feel It Still“ von Portugal. The Man.

Produziert wurde das Album von Lars Stalfors, mit dem die Band bereits auf früheren Werken zusammenarbeitete. Dessen Produktion lässt leider etwas an Ecken und Kanten vermissen. Da auf Albumlänge gesehen leider auch die direkten Messages à la „Complainer“ fehlen, wirkt NEW AGE NORMS, VOL. 1, dem noch zwei weitere Teile folgen sollen, zu oft zu beliebig. Man kommt nie so genau dahinter, was das inhaltliche wie auch musikalische Konzept für die geplante Album-Trilogie sein soll.

Ein pralles Disco-House-Pop-Programm – die beiden Franzosen waren, wie man leider sagen muss, energetisch mal wieder gut aufgestellt. Philippe Zdar, die eine...

Von Trap bis Soul: Drake rasselt sein komplettes Repertoire in 25 Songs runter, von denen er sich einige hätte sparen...

Hippie-Hipster: Modern-Electro-Soul-Rock, überaus partytauglich, aber dann doch kaum politisch.

Alle sprechen vom Klimawandel. Doch wer singt eigentlich darüber? Sieben Songbeispiele, eigens ausgewählt zum heutigen Weltklimatag.

Während Ankläger und Fans Michael Jacksons noch immer über dessen (Un-)Schuld streiten, scheint man sich im Komitee der Emmy Awards zumindest in einer Sache einig zu sein: „Leaving Neverland“ verdient eine Auszeichnung.

Heute, am 25. Juni 2019, jährt sich Michael Jacksons Todestag zum zehnten Mal. Mit der Veröffentlichung von „Leaving Neverland“ sahen und sehen sich viele Fans mit der Frage konfrontiert: Wie soll man als Fan damit umgehen, wenn die Idole von einst offenbar Menschen sexuell missbrauchten?