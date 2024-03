Biopic über Michael Jackson: SIE wird zu Diana Ross

Es wurden auch sechs weitere Schauspieler:innen vorgestellt, die in dem Film dabei sein werden.

Nachdem in den vergangenen Wochen bereits einige Cast-Mitglieder des kommenden Biopic über Michael Jackson mit dem Titel „Michael“ bekannt gegeben wurden, gab es jetzt eine weitere Ankündigung mit Schauspieler:innen, die Rollen in dem Film übernehmen werden.

Darunter ist auch Kat Graham, die vor allem aus der Serie „The Vampire Diaries“ bekannt ist. Sie wird die Rolle der amerikanischen Sängerin Diana Ross spielen, wie „Variety“ berichtet.

Ankündigung auf Instagram

Die Schauspielerin kündigte ihre neue Rolle auf Instagram an und schrieb dazu: „Ich bin dankbar, dass ich die legendäre Diana Ross spielen darf… unter der Regie des großartigen Antoine Fuqua. Ich kann es kaum erwarten, dass alle diesen Film und die brillanten Leistungen darin sehen. Ich danke Graham King, Vickie Thomas und Herrn Fuqua, dass sie mir das Privileg gewähren, die Nacherzählung einer so entscheidenden Ära unserer Musikgeschichte zu unterstützen.“

Sechs weitere Schauspieler:innen für „Michael“

Die Rolle von Produzent Quincy Jones wird von Kendrick Sampson („Insecure“) übernommen. Der Gründer von Motown Records, Berry Gordy, wird von Larenz Tate („Love Jones“) gespielt. Michaels ältere Schwester LaToya Jackson wird von Jessica Sula („Split“) dargestellt, während Liv Symone die Sängerin Gladys Knight spielt, Kevin Shinick den Moderator Dick Clark und Keilyn Durrel Jones („How To Die Alone“) die Rolle von Jacksons ehemaligem Sicherheitsmann Bill Bray.

Bisher ist außerdem bekannt, dass der Neffe des „King Of Pop“ Jafaar Jackson in die Rolle seines Onkels schlüpfen wird. Den jungen Michael Jackson soll Juliano Krue Valdi darstellen. Der Film wird voraussichtlich am 18. April 2025 in die Kinos kommen.