The Notwist Vertigo Days

Mit ihrem letzten Studioalbum CLOSE TO THE GLASS, vor allem aber der 2016 erschienenen Liveplatte SUPERHEROES, GHOSTVILLAINS + STUFF zeigten The Notwist schon sehr deutlich, dass sie kein Interesse haben an stilistischer Einsortierung. Auf VERTIGO DAYS dreht die Kernbesetzung – die Acher-Brüder plus Cico Beck – noch ein bisschen freier, erweitert sich zum Kollektiv und denkt international.

Ungewöhnlich viele Gastmusiker*innen sind dabei und übernehmen tragende Rollen: So stammen Lyrics und Vocals des Tracks „Oh Sweet Fire“ vom amerikanischen Jazzmusiker Ben LaMar Gay, „Al Sur“ wird von Juana Molina gesungen, Angel Bat Dawid aus Chicago spielt Klarinette in „Into The Ice Age“. Das bedeutet nicht, dass sich die Weilheimer aus ihrer eigenen Musik zurückziehen, ganz im Gegenteil: The Notwist klingen 2021 frischer und begeisterter als je zuvor. Von überall her klingelt, klöppelt und klatscht es, neue Räume und Ebenen öffnen sich, es ist toll.

VERTIGO DAYS ist weniger ein Song-folgt-auf-Song-Album, eher eine perpetuelle (okay: 50-minütige) Session mit ineinander übergehenden Tracks, die oft Laufrichtung und Tempo wechseln und dabei nie die Spannung verlieren. Der energische Kraut-Groove von „Ship“ (mit Sängerin Saya vom japanischen Duo Tenniscoats) und das mit viel Hall und Verzerrer ausstaffierte „Exit Strategy To Myself“ wirken hypnotisch-psychedelisch, aber auch klassischen Indie-Pop gibt es in Form von „Where You Find Me“. Nach über dreißig Jahren Bandgeschichte machen The Notwist tatsächlich alles richtig: Sie gehen aus sich heraus und weisen damit über sich hinaus.

