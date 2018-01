Anfang des Jahrtausends zählten Turin Brakes kurz zur Gruppe der akustischen Hype-Bands, die man unter dem Slogan „Quiet Is The New Loud“ zusammenfasste. Es folgten ein paar durchaus gute Platten, bevor die Band zwar irgendwie weitermachte, aber vom Radar verschwand. Ganz ähnlich wie die ähnlich gesinnten I Am Kloot. Was der Band jedoch blieb, war eine treue Fanbasis. Als Turin Brakes dann 2016 mit LOST PROPERTY ein starkes Album aufnahmen, war die Gruppe um Sänger Olly Knights plötzlich wieder im britischen Radio zu hören – so kann es gehen.

Nun also schnell weitermachen, INVISIBLE STORM erscheint kaum ein Jahr später, und man hört sofort, dass Turin Brakes nun mehr wollen: Die spröden akustischen Arrangements sind fast verschwunden, dafür will „Always“ mit sagenhaft schwachbrüstigen Snares und vielen Düdelüdelüs im Refrain wieder ins Vormittagsprogramm. „Would You Be Mine“ zeigt ein paar Zähne mehr, so gut wie Travis bekommen Turin Brakes diesen Geselligkeitspop aber längst nicht hin. Unterste Kajüte ist „Life Forms“: Humanismus-Kitsch auf kleinstem gemeinsamen Funk-Pop-Nenner, nächste Ausfahrt Simply Red.