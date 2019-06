Foto: Jan Kapitän. All rights reserved.

Ricky Dietz haben nun nach „Lemonade Drip“ ihre zweite Single „Flex Pon You“ veröffentlicht.

Auch dieses Mal haben Peter Fox und Sway Clarke in Zusammenarbeit mit dem Beat-Macher Cracker Mallo aus Lagos westafrikanische Rhythmen mit pointierten Wortspielen kombiniert und so einen ganz eigenen Sound erschaffen. In einem offiziellen Statement erklärte das Duo: „Für uns ist es das ideale Mash-Up aus Lagos-typischen Shaku-Rhythmen und unserer dunklen Berliner Sample-Kultur.“

Falls Euch die ersten beiden Songs des Duos gefallen, könnt Ihr Euch am 5. Juli 2019 beim „Summerjam Festival“ 2019 von den Livequalitäten der beiden Musiker überzeugen.

Während Peter Fox sowohl solo als auch als Mitglied der Dancehall-Band Seeed bereits auf zahlreichen großen Bühnen stand, ist Sway vor allem für seine Fähigkeiten als Songwriter bekannt. Der Kanadier durfte unter anderem bereits Hits für John Legend und Tinie Tempah schreiben.