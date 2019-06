Rihanna ist laut „Forbes“ die reichste Musikerin der Welt

Meinung

Warum Phil Collins Euren blanken Hass nicht verdient hat

Am Mittwoch, den 5. Juni 2019, spielt Phil Collins das erste von sieben Deutschland-Konzerten seiner aktuellen „Still Not Dead Yet“-Tour. Allerhöchste Zeit also für ein Plädoyer auf den Typen, den nicht Wenige für den Antichristen der Popmusik halten.