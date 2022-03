„Rocking in Wien“: Wanda kündigen ein neues Album an

Foto: Wolfgang Seehoferklein. All rights reserved.

Keep on rocking: Wanda

Mit der Single „Rocking in Wien“ haben Wanda heute (18.03.) ihr fünftes Studioalbum für den 30. September dieses Jahres angekündigt. Ein genauer Titel ist noch unter Verschluss. „Die Texte pendeln wie immer zwischen Nachdenklichkeit und Nonsens. Es geht um Leben, Liebe und Tod, aber die Songs sind vielleicht ein bisschen heller und lauter“, so der Kopf der Band Marco Michael Wanda in einem Interview mit dem österreichischen Boulevard-Blatt „Kronen Zeitung“. Lauter und schneller als der Vorgänger sei die Platte geraten – und finde damit zur ursprünglichen Wanda-DNA zurück.

Mein Glaube ist der Wodka und der Wodka mein Grab

Das neue Stück kommt als Persiflage eines merklich absterbenden Rock’n’Roll-Gestus und Loblied auf den Exzess daher: „Einer nach dem ander’n hört zum Rauchen und zum Saufen auf / Und alle geh’n sie Joggen im Park / Tragischerweise bin ich anders drauf / Mein Glaube ist der Wodka und der Wodka mein Grab“, heißt es gleich zu Beginn des Dreiminüters. Dabei habe der Wiener Frontmann während des Lockdowns selbst damit begonnen, sich zu ertüchtigen: „Ich mache Sport, damit ich weiterhin Wodka saufen kann“, so Wanda.

Marilyn Monroe, tanzende Müllmänner und ein neuer Schlagzeuger

Im Video zu sehen sind nicht nur tanzende Müllmänner und Marilyn-Monroe-Imitationen – erstmals ist das Quartett mit Valentin Wegscheider statt Lukas Hasitschka am Schlagzeug zu sehen. Mit ihm hatte man die Band ursprünglich gegründet und sich dann friedlich getrennt. Wegscheider habe vor dem Durchbruch immerhin „zwei, drei Konzerte“ vor etwa zwanzig Leuten mit der Gruppe gespielt, so die Band.

Noch bleibt es nur zu erahnen, welch ekstatisches Ereignis es wird, wenn Wanda mit ihrer neuen Single die mitteleuropäischen Bühnen wieder betreten werden. In jedem Fall aber wird jener rockinduzierte Rausch vom ME präsentiert: Wanda bespielen noch in diesem Jahr die Clubs und im kommenden die Hallen des Landes.

Wanda auf Clubtour 2022 – präsentiert vom Musikexpress

25.11. Potsdam, Waschhaus

26.11. Osnabrück, Rosenhof

27.11. Rostock, Moya

29.11. Hannover, Capitol

30.11. Bremen, Modernes

02.12. Mannheim, Alte Feuerwache

03.12. Ulm, Roxy

04.12. CH-Bern, Bierhübeli

06.12. Erfurt, Club Central

07.12. Augsburg, Ostwerk

08.12. Stuttgart, LKA-Longhorn

Wanda auf Hallentour 2023

10.03.2023 Würzburg, Posthalle

11.03.2023 Regensburg, das Stadtwerk.Donau-Arena

13.03.2023 Ravensburg, Oberschwabenhalle

14.03.2023 München, Zenith

16.03.2023 Wiesbaden, Schlachthof

17.03.2023 Berlin, Max-Schmeling-Halle

18.03.2023 Hamburg, edel-optics.de Arena

20.03.2023 Köln, Palladium

Wanda veröffentlichten bisher vier Alben, das aktuelle namens CIAO! erschien im September 2019.