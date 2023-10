Rolling Stones: Nach umjubeltem Konzert – kommen jetzt die Tourdaten?

Die Rolling Stones spielten am Vorabend der Veröffentlichung ihres neuen Albums „Hackney Diamonds“ ein fulminantes Geheimkonzert. Folgt nun die Ankündigung einer Tour?

Am 19. Oktober 2023 – also einen Tag vor der Veröffentlichung ihres eben erschienenen Studioalbums „Hackney Diamonds“ – feierten die Rolling Stones ihr neues Werk mit einem geheimen Clubkonzert in New York City. So eingespielt, wie sich die Band dabei zeigte, wirft das die Frage auf: Folgt nun endlich die Bekanntgabe von Tourterminen?

Dass die Rolling Stones 2024 auf Tournee gehen wollen, bestätigte Keith Richards vor kurzem in einem Interview mit der BBC – „falls wir da alle noch stehen“, wie er anmerkte. „Wir sind alle in guter Verfassung. Wir sehen uns nicht an und sagen: ‚Die Zeit ist um’“, so der Gitarrist damals. Dass sich die legendäre britische Rockband an diesem Abend perfekt eingeprobt und in hervorragender Spiellaune zeigte, könnte ein Indiz dafür sein, dass sie durchaus schon einige Zeit im Proberaum verbracht hatte. Schließlich standen in der sieben Songs umfassenden Setlist auch mehrere Stücke von „Hackney Diamonds“ auf dem Programm, die die Stones bis dahin noch nicht live gespielt hattem – zum Beispiel die Ballade „Sweet Sounds Of Heaven“, bei der Mick Jagger an diesem Abend, wie schon bei der Studioaufnahme, US-Superstar Lady Gaga als Duettpartnerin begrüßte.

Einen Zusammenschnitt des Auftritts könnt ihr hier sehen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

So mancher hatte sich eigentlich schon bei der Pressekonferenz mit Talkmaster Jimmy Fallon am 6.September 2023 eine Tourneeankündigung erwartet. Möglicherweise wollten Jagger, Richards und Wood der Albumankündigung aber nicht das Rampenlicht stehlen und warten mit der Bekanntgabe von Tourdaten noch ein wenig. Falls die Rolling Stones 2024 auf Tournee gehen, könnte diese im Frühjahr des kommenden Jahres starten, etwa in den USA, und die Band im Sommer 2024 nach Europa führen. Für die Ankündigung, als auch den Vorverkauf blieben dann noch viele Monate Zeit. Es ist davon auszugehen, dass die Band das eine oder andere neue Stück in die Setlist bringen wird.

Die Setlist des Geheimkonzerts:

1- Shattered

2- Angry

3- Whole Wide World

4- Tumbling Dice

5- Bite My Head Off

6-Sweet Sounds Of Heaven (with Lady Gaga)

7- Jumping Jack Flash

Wir berichteten zuletzt:

Wie berichtet, wird der FC Barcelona in Kooperation mit Spotify ein Trikot mit dem Zungelogo der Rolling Stones herausbringen – das Leibchen ist ab dem 28. Oktober erhältlich, also etwas mehr als eine Woche nach Veröffentlichung ihres neuen Albums „Hackney Diamonds“.

Was eher so nebenbei von Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood gedroppt wurde: „Wir sind große Fußballfans und fühlen uns geehrt, dass Spotify unser ‚Tongue and Lips‘-Logo auf dem Trikot des FC Barcelona verewigt hat, um die Veröffentlichung des neuen Stones-Albums ‚Hackney Diamonds‘ zu feiern“. Am Am 5. November, berichtet „Goal“ wird der FC Barcelona das neue Trikot dann auch selbst zur Schau tragen, beim Spiel der Damenmannschaft gegen Sevilla im Johan-Cruyff-Stadion in Barcelona. Und: „Auch die Stones planen vor Ort zu sein. „Wir werden die Spieler auf dem Spielfeld ebenso anfeuern wie die Fans auf der ganzen Welt, die dieses kultige Spiel verfolgen werden“, heißt es von der Band. Das heißt, man kann die Stones dort im Publikum sehen (theoretisch).

Viel los bei den Herren: Zur Veröffentlichung von „Hackney Diamonds“ gibt es außerdem spezielle Pop-Up-Shops in Deutschland mit exklusivem Merch, außerdem einen Bus, der durch Deutschland tourt.

Gitarrist Ronnie Wood gab jetzt in einem Interview mit „NME“ einige Einblicke in die neue Platte, erzählt von den letzten Tagen ihres ehemaligen Schlagzeugers Charlie Watts und erklärt, warum die Rolling Stones auf dem „Glastonbury“-Festival auftreten sollten.

Im September kündigten Wood, Keith Richards und Mick Jagger im Rahmen einer Pressekonferenz ihr neues Album „Hackney Diamonds“ an. Dieses ist ihr erstes mit neuen Songs seit 18 Jahren und somit auch das erste nach dem Tod ihres Bandkollegen Charlie Watts. Er starb 2021 nach kurzer Krankheit.

Der neue Tonträger wird 12 Songs umfassen, auf zweien ist Watts noch am Schlagzeug mit dabei. Als Nachfolger wurde Steve Jordan ausgewählt, er ist auf dem Rest des Albums zu hören. Den Unterschied zwischen den beiden beschreibt Ronnie Wood folgendermaßen: „Am besten kann ich es so beschreiben: Charlie war ein Feuerwerk mit vielen Knallern und Steve Jordan ist wie eine Bombe, die hochgeht. Wir brauchten diesen zusätzlichen Schub“.

Für ihr Album hat sich die Band allerhand namhafte Verstärkung besorgt. Neben einem Feature von Lady Gaga und Stevie Wonder in „Sweet Sounds Of Heaven“ sich viele weitere Star-Musiker dabei. Paul McCartney spielt auf „Bite My Head Off“ Bass und Elton John haut bei „Get Close” als auch bei „Live By the Sword“ in die Tasten. „Mess It Up“ und„Live By the Sword“ wurden noch mit Charlie Watts aufgenommen – und letzteres Lied enthält einen Part des ehemaligen Bassisten Bill Wyman, was die Stones noch einmal in alter Quintett-Stärke präsentieren werden. Ihre Leadsingle „Angry“ überraschte dann vor einigen Wochen mit Verstärkung durch Sydney Sweeney im Musikvideo.

Das Musikvideo zu „Angry“:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ronnie Wood erinnert sich gut an die Aufnahmen, dass er die Energie von Charlie Watts noch nach seinem Tod im Tonstudio spüren konnte – und wie er ihn das letzte Mal sah: „Ich war der letzte, der Charlie im Krankenhaus in London gesehen hat, bevor er starb. Er sagte: Ich will hier raus, aber bis ich das tue, sorgst du bitte dafür, dass Steve Jordan die Fahne für mich hochhält?‘ Und ich sagte: Mach dir darüber keine Sorgen. Wir kümmern uns um dich. Dann sagte er: In Ordnung. Und jetzt verschwinde, damit ich mir den Frankie Dettori im Fernsehen ansehen kann! Charlie liebte die Pferderennen“