PJ Harvey 2024 in Berlin: Tickets, Termin, Vorverkauf

Im Sommer 2024 kommt die britische Sängerin für einen exklusiven Auftritt nach Berlin.

Bereits im Oktober 2023 war PJ Harvey für zwei Berlin-Auftritte in der Hauptstadt gewesen; mit ihrem neuesten und zehnten Album I INSIDE THE OLD YEAR DYING hat die Indie-Ikone ihre mystische und poetische Seite gezeigt. Dafür machte sich Harvey das Gedichtband „Orlam“ zu nutzen. In ihren vorherigen Alben LET ENGLAND SHAKE und THE HOPE SIX DEMOLITION PROJECT beschäftigte sich die Britin mit politischen Themen, berichtete von ihren Besuchen sozialer Brennpunkte und Kriegsgebieten.

Jetzt hat PJ Harvey bekannt gegeben, dass sie im August 2024 erneut nach Berlin kommen wird. Am 13. August 2024 wird sie für eine Open-Air-Show in der Zitadelle Spandau antreten. Die mittelalterliche Kulisse im großen Burghof scheint für ihr neuestes Album demnach passend zu sein.

PJ Harvey live in Berlin 2024 – Termin

13.08.2024 Berlin – Zitadelle Spandau

Tickets für die Show sind ab 59,00 Euro zzgl. Gebühren erhältlich. Mehr Informationen und Tickets gibt es hier.