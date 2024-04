Veranstaltungstipp: Ein Abend mit Dave Haslam in Berlin

Der ehemalige DJ wird über seine Bücher, seine Musik und sein Leben sprechen.

Dave Haslam ist ein britischer Schriftsteller, Rundfunksprecher und einer der bekanntesten DJs der Achtziger, der im legendären Haçienda Club in Manchester gespielt hat. Im Rahmen seiner Buchtour kommt er für einen Abend am 23. April von 19 bis 22 Uhr nach Berlin in die Posh Teckel Bar (Pflügerstraße 4) in Neukölln. Er wird über Musik, Leben und Kunst sprechen, aber auch für Autogramme und Fragen zur Verfügung stehen.

Neben fast 500 Nächten in der Haçienda hat Haslam als DJ mehrere Gigs mit den Stone Roses, Afterpartys für Gorillaz, New Order und Depeche Mode sowie Shows in Berlin, Lima, New York, Detroit, Chicago und Paris gespielt. 2009 schuf der Künstler „Close Up“, eine Reihe von Bühneninterviews, in welcher er Musiker:innen wie John Lydon, Mark E Smith, Terry Hall, Neneh Cherry und Wayne Coyne interviewte.

Auch als Autor konnte Haslam sich beweisen. Seine Memoiren „Sonic Youth Slept on My Floor“, welche 2018 erschienen sind, wurden von DJ und Radiomoderator Gilles Peterson zum Buch des Jahres gekürt. Sein aktuelles Projekt ist eine Reihe von kurzformatigen Büchern, von welchen die neueste und achte Geschichte den Titel „Strawberry and the Big Apple: Grace Jones in Stockport, 1980“ trägt. Die Tickets für die dreistündige Veranstaltung sind via Eventbrite erhältlich und kosten 11,83 Euro. Das Event in Berlin ist die einzige Veranstaltung in Deutschland.