„Schöner Tag“: Gentleman & Sido stehen in ihrem neuen Video gemeinsam im Regen

Gentleman und Sido stehen im Regen, machen sich aber trotzdem einen schönen Tag. Der neue Song von Gentlemans bevorstehendem Album BLAUE STUNDE, das am 20. November erscheint, erzählt von gelebter Leichtigkeit, auch wenn alles aus dem Ruder läuft.

„Schöner Tag“ im Stream hören und sehen:

Gentleman x Sido – Schöner Tag (Official Video) auf YouTube ansehen

Die beiden Musiker kennen sich wohl schon lange, haben aber noch nie zusammen etwas aufgenommen. In ihrem ersten gemeinsamen Track erzählen der Reggae- und der Deutschrap-Veteran wie beide vom Pech verfolgt werden, dabei aber ihre gute Laune nicht verlieren. Während Sido eines Tages aufwacht, ohne Frau und ohne Couch und dann auch noch seinen Termin verpasst, wird Gentleman von seinem eigenen Tourbus an der Tanke stehen gelassen und verbrennt sich beim Anzünden des Joints seine Wimpern. Die beiden haben auf jeden Fall die Ruhe weg, was vielleicht auch an der einen oder anderen Substanz liegen mag.

„Schöner Tag“ ist die mittlerweile sechste Auskopplung von Gentlemans neuem Album. Dieses unterscheidet sich vor allem in einem Punkt von seinen Vorgängerwerken: Gentleman singt diesmal komplett auf Deutsch. Weitere Feature-Gäste sind übrigens Luciano und der türkische Rapper Ezhel, mit denen Gentleman bereits den Song „Devam“ herausbrachte.