Sie verlas die Oscarnominierungen: Wer ist die Berlinerin Zazie Beetz?

Zazie Beetz hat in Hollywood bereits viel erreicht – ein Blick auf Privates und Karriere.

Zazie Beetz wurde am 23. Januar eine besondere Ehre zuteil: Sie durfte zusammen mit dem 31-jährigen Schauspieler Jack Quaid („The Boys“) die Oscarnominierungen 2024 verlesen. Und vielen Zuschauern kam die Darstellerin sicher bekannt vor, denn sie spielte im erfolgreichsten R-Rating-Film aller Zeiten mit – doch dazu gleich mehr.

Zazie Beetz privat

Zazie Beetz wurde am 25. Mai 1991 in Berlin geboren. Ihre Eltern, ein deutscher Möbelschreiner und eine US-amerikanische Sozialarbeiterin, ermöglichten es ihr trotz Trennung, sowohl im Berliner Stadtteil Charlottenburg als auch im New Yorker Bezirk Washington Heights zu aufzuwachsen. Heute besitzt sie die deutsche und die US-amerikanische Staatsangehörigkeit und spricht zudem fließend Französisch.

Im Mai 2022 hatte „Vanity Fair“ berichtet, dass Beetz sich mit ihrem Schreibpartner, dem Schauspieler David Rysdahl, verlobt hat. Sie lernten sich bei einem Schauspielworkshop kennen und sind seit 2014 zusammen. Das Paar gründete bereits eine Produktionsfirma namens Sleepy Poppy. Geheiratet wurde im Jahr 2023.

So kam Zazie Beetz zur Schauspielerei

Schon früh zeigte sich ihr Interesse an der Schauspielerei. Bis 2009 besuchte Zazie Beetz die Fiorello H. LaGuardia High School in New York, wo es ihr möglich war, erste Erfahrungen im Theaterbereich zu sammeln. Nach ihrem Studium in Französisch und Literatur ging sie ihrer Schauspielkarriere nach.

Erste große Erfolge feierte die Deutsch-Amerikanerin mit ihrer Rolle als „Van“ in der Serie „Atlanta“ von Donald Glover, für die sie auch eine Emmy-Nominierung erhielt. Ein weiterer großer Meilenstein in Zazie Beetz‘ Karriere war zudem ihre Rolle als „Domino“ im Marvel-Film „Deadpool 2“. Des Weiteren brillierte sie in „Joker“ an der Seite von Joaquin Phoenix – im erfolgreichsten R-Rating-Film aller Zeiten spielte sie die alleinerziehende Nachbarin, bei der sich Arthur Fleck Chancen ausrechnete. Auch in der Fortsetzung „Joker: Folie à Deux“ soll sie wieder auftauchen.

Zazie Beetz ist jedoch nicht nur für ihre schauspielerischen Leistungen bekannt, sondern auch für ihre klare Haltung zu sozialen und politischen Themen. Sie setzt sich aktiv für Gleichberechtigung und Vielfalt in der Unterhaltungsindustrie ein. Ihre Plattform (zum Beispiel auf Instagram, wo ihr mittlerweile mehr als 800.000 Menschen folgen) nutzt sie nicht nur für private Einblicke, sondern auch um auf wichtige Anliegen aufmerksam zu machen.