Slayer treten bei „Rock am Ring“ und „Rock im Park 2019“ auf

Da hat es jemand anscheinend nicht so mit Abschieden: Die Metal-Ikonen Slayer füttern ihre Farewell-Tour mit zwei weiteren Auftritten in Deutschland – im Sommer spielen sie beim Doppelfestival „Rock am Ring“ und „Rock im Park“.

Slayer sind das Zugpferd des letzten von insgesamt vier „Make Monday Great Again“-Bandwellen, die die RaR- und RiP-Veranstalter in den vergangenen Wochen jeweils montags veröffentlichten. Gemeinsam mit Slayer wurden auch die Auftritten von KC Rebell, I Prevail sowie Atreyu bestätigt. Auch interessant „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ 2019 bestätigen The Smashing Pumpkins – und weitere Bands

Darüber hinaus kündigten die Festivalmacher den Eintritt der dritten und letzten Preisstufe für den 20. Dezember an. Ab diesem Datum kostet das „Weekend Festival Ticket“ für Rock am Ring 189 Euro, das Rock-im-Park-Kombiticket inklusive Camping 239 Euro. Momentan sind Tickets für die beiden Festivals noch etwas günstiger auf den jeweiligen Webseiten erhältlich. Für ein „Weekend Festival Ticket“ exklusive Camping-Ticket zahlt man bei Rock am Ring derzeit 169 Euro, ein Kombiticket für Festival und Camping für Rock im Park kostet den Interessierten 219 Euro.

Alle bisher bestätigten Acts für Rock am Ring und Rock im Park 2019 findet Ihr hier im Überblick:

Adam Angst

Against The Current

Alice In Chains

Alligatoah

Amon Amarth

Arch Enemy

Architects

Atreyu

Badflower

Bastille

Behemoth

Blackout Problems

Black Rebel Motorcycle Club

Bonez MC & RAF Camora

Bring Me The Horizon

Die Antwoord

Die Ärzte

Drangsal

Dropkick Murphys

Eagles of Death Metal

Feine Sahne Fischfilet

Foals

Godsmack

Graveyard

Halestorm

Hot Water Music

I Prevail

Kadavar

KC Rebell

Kontra K

Kovacs

Left Boy

Marteria & Casper

nothing, nowhere.

Power Trip

Sabaton

SDP

Seiler und Speer

Slash feat. Myles Kennedy and The Conspirators

Slayer

Slipknot

Starset

Tenacious D

The 1975

The BossHoss

The Fever 333

The Smashing Pumpkins

Three Days Grace

Tool

Trivium

Underoath

Welshly Arms

While She Sleeps

Nach Rock am Ring und Rock im Park werden Slayer noch für zwei weitere Konzerte in Deutschland Station machen: Am 13. Juni treten sie in der Arena Leipzig, am 3. August auf dem Messegelände im baden-württembergischen Balingen auf. Tickets für die Shows gibt es online unter anderem bei myticket käuflich zu erwerben.